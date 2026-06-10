Григорий Азаренок, СТВ:

И вот еще один народ на аркане, путем подлога и обмана, якобы на лозунгах мира, тащат в Европу. А значить – на бойню, на смерть, на позорище.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

А ведь сколько раз это уже проходили.

Грузия идет прочь от России. Она выбрала путь свободы. Мы – европейцы. Запад нам поможет. У нас будут благополучие и процветание. Мы будем счастливы, надо только взяться за руки и оторваться наконец этой страшной, проклятой, ужасной, ватной, темной, имперской России. И все наше вино с удовольствием купит Европа, и туристы к нам поедут не вот эти вот лапотные, а настоящие. Австрийские! И к чему привело? Сказали: мы вас очень любим. Но денег, конечно, не дадим, и в Европу не возьмем. И знаете еще что – надо бы повоевать с Россией. Мы поможем. Оружие дадим. Сами впишемся.

Итог любой евроинтеграции – могилы. Война. Западу от всех нас нужно только это – идите и убейтесь об Россию.