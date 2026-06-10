Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
И вот еще один народ на аркане, путем подлога и обмана, якобы на лозунгах мира, тащат в Европу. А значить – на бойню, на смерть, на позорище.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
А ведь сколько раз это уже проходили.
Грузия идет прочь от России. Она выбрала путь свободы. Мы – европейцы. Запад нам поможет. У нас будут благополучие и процветание. Мы будем счастливы, надо только взяться за руки и оторваться наконец этой страшной, проклятой, ужасной, ватной, темной, имперской России. И все наше вино с удовольствием купит Европа, и туристы к нам поедут не вот эти вот лапотные, а настоящие. Австрийские! И к чему привело? Сказали: мы вас очень любим. Но денег, конечно, не дадим, и в Европу не возьмем. И знаете еще что – надо бы повоевать с Россией. Мы поможем. Оружие дадим. Сами впишемся.
Итог любой евроинтеграции – могилы. Война. Западу от всех нас нужно только это – идите и убейтесь об Россию.
Григорий Азаренок:
И была война. И потеря территории. И унижение. И позор. И жующий галстук президент. И вот медленно, благодаря мудрой церкви, благодаря глубинным представлениям народа, элита наконец-то начала понимать, где настоящее счастье. И ее тут же стали свергать. Все те же картинки – митинги, европослы, девочки на коленях в одежде и без. Пока Грузия держится.
Потом была Молдова. Прощай, немытая Россия, мне не нужен твой Пушкин в Кишиневе, мне нужны «Гуччи» и «Версаче». И безвиз. И тетка у власти. Она ж такая вот простая, на поезде проехалась. Итог – узурпация власти, никаким дустом потом этих соросят не вытравишь. Санду проиграла выборы внутри страны, среди живущих в Молдове молдаван, они не хотят ее. Но остается править. С паспортом чужой страны. И заявляет, что молдавской государственности вообще не будет, что она не нужна, что я солью страну в Румынию. Вот только надо еще будет повоевать с Россией за Украину. И нищета. И позор. И унижение народа. Но каждый раз – одно и то же.
И самый жуткий, самый кровавый, самый страшный пример – Украина. Здесь только что называется – иди и смотри.
Григорий Азаренок:
И этого хотят в Беларуси. Беглые уже открыто прислуживают не только польскому пану, но киевскому мяснику. И прямо, прямо говорят: нападайте, мы за, мы подсобим. Из варшавской студии будем очень болеть за Украину. Бомбите, бомбите Беларусь. Наши дома бомбите. Мы придем на пепелище и будем вам служить, помогать добивать недобитков этих, что при Лукашенко жили и радовались.
Армяне. Никогда вас не возьмут на Запад. Никогда. Западу нужно одно – мясо для бойни. Религия запада одна – власть, доминирование.
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