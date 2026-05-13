Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Бой продолжается. Каждый день и каждый час. Бой идет не ради славы, а ради жизни на земле.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Был проливной дождь. Я стоял за спиной Президента. У Вечного огня он произнес речь. Речь-клятву, речь-манифест. Манифест памяти. Не дежурные слова, но чрезвычайно актуальные. Он четко сказал, с кем идет бой. С теми самыми силами черного реванша.

Мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей – Лукашенко.

«Еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада». Это Брехт писал. В чем сила фашизма? Это абсолютно темная и злобная сущность, в основе которой фундаментальное неравенство, неединство человеческого рода. «Я – человек, а ты даже не животное, ты сумка», – говорит фашист. И это отрицание единства людей приведет к их исчезновению. Нацисты были разгромлены, но отступили организованно, сохранив идеологию. Они внедрились в американскую и европейскую элиту, переродили ее.

Довольно редкое, например, имя – Илон, правда? Одного такого знаете. Так вот, Илон – герой романа Вернера фон Брауна «Покоритель Марса». Того самого фон Брауна, создателя ФАУ, а затем американской ракетной программы. Знал дедушка Илона Маска, в честь кого внука называл. А сам дедушка занимался апартеидом в ЮАР. Жуткая там была история, страшные вещи творились. И вот внук делает римское приветствие.

Rheinmetall разворачивает производство оружия на триллионы. Они раскручивают гонку вооружений. Британия создает союз северных флотов. И не скрывает для чего – для блокады Калининграда. Они не дадут завершить украинскую бойню. И одновременно страшно глумятся над Победой.

Подробности в видео.