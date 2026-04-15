«Вместо большой любви – бомбардировки». Азаренок – об истинных причинах расправы над Югославией

Для зумеров, была такая страна большая в Европе. Она была особым ребенком в социалистическом лагере. Наши папа и мама туда и съездить не могли. Оформляться надо было как в капстрану. И ее нам приводили всегда в пример. Посмотрите, какие там ботинки, шкафы и прочие шмотки. Она выстроила отношения с Западом. Лидера Иосипа Броз Тито печатали на обложках Times и всячески восхваляли. Ну так его облизывали, так величали, так его все в Америках и Европах любили.

Григорий Азаренок:

Будьте как Тито, иногда цэрэушные псевдополитологи говорили уже и нашей современной власти. Типа ругайтесь с большим братом, с Россией, и мы вас будем очень любить. Вот только никогда не договаривали. А чем все с Югославией закончилось? А закончилась кровавой расправой. И когда рухнул «проклятый совок», казалось, что нет препятствий для бархатного, благостного, восторженного романа Югославии, которая всегда в Европу и стремилась.

Но любить и хвалить надо было тогда, когда в СССР ругались. А когда ругаться перестали... Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Слишком большая, слишком промышленность хорошая, слишком умные люди, слишком развитая. И вместо большой любви – бомбардировки.