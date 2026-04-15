«Вместо большой любви – бомбардировки». Азаренок – об истинных причинах расправы над Югославией

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Югославия, как цветок в алом всплеске пожарища.
Югославия, словно рана в груди у товарища…
Для зумеров, была такая страна большая в Европе. Она была особым ребенком в социалистическом лагере. Наши папа и мама туда и съездить не могли. Оформляться надо было как в капстрану. И ее нам приводили всегда в пример. Посмотрите, какие там ботинки, шкафы и прочие шмотки. Она выстроила отношения с Западом. Лидера Иосипа Броз Тито печатали на обложках Times и всячески восхваляли. Ну так его облизывали, так величали, так его все в Америках и Европах любили.
Григорий Азаренок:
Будьте как Тито, иногда цэрэушные псевдополитологи говорили уже и нашей современной власти. Типа ругайтесь с большим братом, с Россией, и мы вас будем очень любить. Вот только никогда не договаривали. А чем все с Югославией закончилось? А закончилась кровавой расправой. И когда рухнул «проклятый совок», казалось, что нет препятствий для бархатного, благостного, восторженного романа Югославии, которая всегда в Европу и стремилась.
Но любить и хвалить надо было тогда, когда в СССР ругались. А когда ругаться перестали... Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Слишком большая, слишком промышленность хорошая, слишком умные люди, слишком развитая. И вместо большой любви – бомбардировки.
Григорий Азаренок:
14 апреля 1999 года Александр Лукашенко полетел в Югославию под бомбы НАТО. Америка свой разгул террора не прекращала, безопасность не гарантировала. Но разве найдется та бомба, которая напугала бы нашего Батьку?
«Александр Лукашенко не испугался. Несмотря на предупреждение руководителей НАТО о том, что в Белграде ему не будет гарантирована безопасность, он все-таки прилетел в югославскую столицу. Прилетел с одной целью. Хотя бы на несколько миллиметров приблизить мир в Югославии».
Подробности в видео.