Новости по тегу #Животные

Он рассчитан на 360 телят от рождения и до трех месяцев.
Встретить такого хозяина леса на тропинке – и уже никакие грибы не захочется собирать.
В Боливии зафиксировали первый случай за более чем 100 лет, когда новый вид ныне живущих кошачьих получил официальное название и описание.
Сохранность молодняка – вопрос архиважный и принципиальный.
Шекспировская драма кота не устроила. Рыжий бесцеремонно начал играть с волосами Ромео, сорвав трагическую сцену.
В соцсетях обсуждают «массовую сдачу собак» в пункт временного содержания животных в Минске. Но официальные данные говорят об обратном.
В чем секрет успеха гомельских коневодов и как сегодня возрождают элитные породы, востребованные в спорте и племенном деле?
Гордость экспозиции – белорусская упряжная. Это наша единственная национальная порода, которая ведет свой род от диких лесных тарпанов.
Регулировать или не регулировать – такую позицию должен выработать орган-регулятор, Министерство сельского хозяйства, прокомментировал Анатолий Юрастов.
Травы и будок также на территории не оказалось, зато полно каких-то бочек, мусора и деревянных паллет. А еще резкий запах.
Незаживающая рана у яка, хромающая косуля, нестриженые овцы. В интернете началась волна возмущения.
Сейчас рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.
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