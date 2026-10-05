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Новости по тегу #Животные

В Брестском районе открыли современный профилакторий для телят
05 октября 2026 17:07

В Брестском районе открыли современный профилакторий для телят

В лесу Борисовского района замечен медведь – будьте осторожны
02 октября 2026 14:30

В лесу Борисовского района замечен медведь – будьте осторожны

Ученые впервые за 100 лет открыли новый вид кошек
18 сентября 2026 07:03

Ученые впервые за 100 лет открыли новый вид кошек

В Беларуси планируют возвести более 500 профилакториев для телят до 1 октября
09 сентября 2026 17:07

В Беларуси планируют возвести более 500 профилакториев для телят до 1 октября

В Турции рыжий кот сорвал драматичную сцену в спектакле «Ромео и Джульетта»
14 июня 2026 13:57

В Турции рыжий кот сорвал драматичную сцену в спектакле «Ромео и Джульетта»

Слухи о «массовой сдаче» собак в Минске оказались ложными
10 июня 2026 17:30

Слухи о «массовой сдаче» собак в Минске оказались ложными

Лошади из хозяйства «Тепличное» завоевали две бронзовые медали на «Белагро-2026»
09 июня 2026 17:37

Лошади из хозяйства «Тепличное» завоевали две бронзовые медали на «Белагро-2026»

На «Белагро-2026» проходит республиканский конкурс на лучшую племенную лошадь
03 июня 2026 13:51

На «Белагро-2026» проходит республиканский конкурс на лучшую племенную лошадь

Как нужно регулировать деятельность ветклиник на уровне государства? Мнение представителя МАРТ
01 июня 2026 18:59

Как нужно регулировать деятельность ветклиник на уровне государства? Мнение представителя МАРТ

«Собачий концлагерь» в центре Минска – история «горе-заводчицы» чау-чау потрясла интернет
31 мая 2026 17:10

«Собачий концлагерь» в центре Минска – история «горе-заводчицы» чау-чау потрясла интернет

«Дукорский маёнтак» = концлагерь для животных?! История потрясла белорусов – делимся подробностями
31 мая 2026 17:08

«Дукорский маёнтак» = концлагерь для животных?! История потрясла белорусов – делимся подробностями

В «Дукорском маентке» выявили ряд нарушений законодательства
27 мая 2026 17:13

В «Дукорском маентке» выявили ряд нарушений законодательства