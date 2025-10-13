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В Круглянском районе шквалистый ветер разрушил здание телятника – 75 животных спасены

13 октября 2025 11:21
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Порядка 10 местных организаций пришли на помощь сельхозпредприятию «Друть-Агро» в Круглянском районе, где минувшим вечером из-за сильного ветра обрушилось здание телятника, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Круглянском районе шквалистый ветер разрушил здание телятника – 75 животных спасены-2

Несмотря на масштабы повреждений, животных удалось спасти. К устранению последствий привлечены почти 70 человек. Они помогают в разборе завалов. На месте также работает комиссия МЧС. Специалисты осматривают остатки строительных конструкций, чтобы установить точную причину обрушения и исключить возможную халатность.

В Круглянском районе шквалистый ветер разрушил здание телятника – 75 животных спасены-4

Иван Багель, председатель Круглянского райисполкома:
Здание было 1979 года постройки. В течение периода эксплуатации не один раз модернизировалось, реконструировалось. Однако ветер был очень сильный, поэтому оно не устояло перед стихией.

В результате шквалистого ветра всего пострадало шесть сооружений сельхозпредприятия, на пяти повреждена кровля. Что касается содержания животных, пока они будут находиться в других зданиях. К концу года предприятие планирует ввести в эксплуатацию новый животноводческий комплекс. 

# Погода в Беларуси # Животные

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