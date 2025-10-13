В Круглянском районе шквалистый ветер разрушил здание телятника – 75 животных спасены

Порядка 10 местных организаций пришли на помощь сельхозпредприятию «Друть-Агро» в Круглянском районе, где минувшим вечером из-за сильного ветра обрушилось здание телятника, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на масштабы повреждений, животных удалось спасти. К устранению последствий привлечены почти 70 человек. Они помогают в разборе завалов. На месте также работает комиссия МЧС. Специалисты осматривают остатки строительных конструкций, чтобы установить точную причину обрушения и исключить возможную халатность.

Иван Багель, председатель Круглянского райисполкома:

Здание было 1979 года постройки. В течение периода эксплуатации не один раз модернизировалось, реконструировалось. Однако ветер был очень сильный, поэтому оно не устояло перед стихией.

В результате шквалистого ветра всего пострадало шесть сооружений сельхозпредприятия, на пяти повреждена кровля. Что касается содержания животных, пока они будут находиться в других зданиях. К концу года предприятие планирует ввести в эксплуатацию новый животноводческий комплекс.