Самому древнему экспонату 465 миллионов лет – побывали в зоологическом музее БГУ

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. От Поднепровья и Поозерья до Центральной Беларуси – посетили этнокомплекс в Озерце В 1921 году в Белорусском государственном университете был открыт зоологический музей.

Александр Балаш, заведующий зоологическим музеем БГУ:

Это тот год, когда основался не только зоологический музей, но и университет в целом. Благодаря усилиям Анатолия Владимировича Федюшина были собраны первые экспонаты, которые размещены у нас в одной из витрин исторического зала.

Этим документам и тушкам птиц более 100 лет. Собственно, как и самой витрине. Есть здесь и рукопись Анатолия Федюшина, которая легла в основу монографии о птицах. Это первая книга, которая была посвящена орнитофауне Республики Беларуси. Вы удивитесь, но музей был открыт для посетителей даже в годы Великой Отечественной войны.

Эту синичку передали сюда в 1945 году. Вместо желтого брюшка – серое. Ведь тогда город стоял среди пепелища и руин. Александр Балаш:

К сожалению, большая часть экспозиционного фонда была утрачена после освобождения города Минска от оккупации. Она была разграблена, часть охотничьих трофеев и чучела животных были вывезены с территории республики. Становление зоологического музея уже началось после освобождения города Минска. Наверное, к 50-м годам прошлого века зоологический музей уже вновь обрел ту коллекцию, которая была в довоенный период Сегодня в его фондах около 4,5 тысяч экспонатов, которые размещены в тематических залах.

Идем любоваться птицами. Их здесь, пожалуй, больше всего. Огромные альбатросы, попугаи какаду и ара. Венценосные голуби – это самый крупный вид голубеобразных, обитающих в Новой Гвинее. Самая маленькая птичка – ласточкохвостый колибр.

Так выглядит самая молодая экспозиция в музее – палеонтологическая. Александр Балаш:

В коллекции зоологического музея есть уникальные экспонаты фауны доисторической, тех животных, которые жили когда-то на территории Минска.

Александр Балаш:

Например, в 2006 году при строительстве станции метро «Уручье» были обнаружены захоронения лесного слона. Это четвертая находка в Европе и один из самых хорошо сохранившихся скелетов также степного бизона.