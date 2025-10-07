«Фауна города» проводит выездные субботники с возможностью чипирования домашних животных

Осенние субботники в Минске в 2025 году обрели новую очень полезную функцию. Предприятие «Фауна города» запустило специальную акцию, совместив благоустройство дворов с заботой о безопасности домашних любимцев.

Анастасия Воробьева, директор ГП «Фауна города»:

Очень важно, чтобы на территории города было как можно меньше бездомных животных.

Для этого и была организована масштабная выездная акция.



Анастасия Воробьева:

Ко Всемирному дню защиты животных, а также в рамках проведения осенних мероприятий по санитарной очистке и благоустройству города Минска наше предприятие в октябре проведет выездные акции в четырех районах, таких как Ленинский, Советский, Московский и Центральный, на дворовых территориях, по чипированию домашних собак и кошек.

Главная особенность этих субботников – возможность чипировать своего питомца дешевле стандартной стоимости. Процедура займет всего несколько минут, но подарит питомцу электронный паспорт, который поможет вернуться домой в случае потери.