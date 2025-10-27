Корова родила от зубра! Чем закончилась история зверской любви?

Слишком много экспериментов, будто бы за последнее время. Что говорить, они в регионе самой природы организуются. Помните историю про корову, которая родила от зубра? Это было в Шарковщине Витебской области, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ. А может, и без человеческого там не обошлось? Только один факт. Зубр со стадом был 40 дней. 40!

Это местная знаменитость. Знакомьтесь, Султан. Гибридный теленок, всеобщий любимец и живое напоминание о случае, которое заставило хозяйство пересмотреть свои подходы к работе. История любви буренки и зубра началась еще в 2024 году. Тогда за стадом увязался лесной житель. Марина Хаданенок, главный зоотехник Шарковщинского агротехсервиса:

Зубру, конечно, было легко и просто попасть к нашим коровам. Эти коровы все пасутся по неудобицам. И вот именно там, где кусты, там, где леса, где не можем доехать, скосить.

Ситуация вышла из-под контроля, когда зубр начал отгонять быков-производителей и стал вожаком стада. Целых 40 дней хозяйство боролось с непрошеным гостем. Пастухи прогоняли, пытались выпроводить, но зубр не уходил. Пришлось идти на кардинальные меры. Для его отлова создали специальный штаб, привлекли МЧС, МВД, охотников, выделили средства. И из России приехал специалист, чтобы на время усыпить животное и привезти его в Национальный парк «Браславские озера». Ведь местных специалистов для усыпления такого крупного животного не нашлось.

В хозяйстве для мясного стада практикуют естественное осеменение, но законы природы будто не перехитрить. Парень из леса создал конкуренцию на ферме, да так, что полностью вытеснил быков-производителей и, что называется, не уследили. Вот так через девять месяцев родила корова в ночь не то, что обычно. Роды сама буренка не перенесла. Хозяйство потеряло племенное животное. И это удар по чести, ведь здесь ведут строгий учет сохранности поголовья.