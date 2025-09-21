Бешеного волка забили палкой – зоозащитники возмутились! Что говорят в заказнике «Выгонощанское»?

Не у всех с природой получается выстроить такие доверительные отношения. На неделе в интернете разлетелось видео, на котором посетители Минского зоопарка бадаются с его обитателями. Двое мужчин решили угостить оленя газировкой, а после таскали животное за рога. Снимали все на видео, на замечания других посетителей не реагировали, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Сам собой напрашивается вопрос – так сколько оленей сейчас в кадре и кто из них ведет себя по-настоящему благородно.

После того как нарушителей задержали, выяснилось, что они и сами были на рогах, в содеянном раскаиваются и готовы искупить вину перед оленем. Но это не спасло их от наказания. 10 суток ареста – и отделались еще легким испугом.

А в этой истории, которая произошла в заказнике «Выгонощанское» и детали которой стали известны на неделе, не так все однозначно. В интернете появилось видео, на котором егерь палкой убивает волка на глазах у ребенка. Эти кадры мы не будем публиковать из-за соображений гуманности. Но многие его видели, и, конечно, происшествие вызвало резонанс. В заказнике подтверждают, что инцидент имел место. Но есть важный нюанс. У волка были очевидные признаки бешенства. Туристы уже сталкивались со зверем. Он вел себя неадекватно. Егеря отловить животное не смогли. А попавший на видео мужчина с ним встретился во время прогулки со своими детьми. Мы связались с сотрудником заказника, поступок которого широко обсуждали в сети. Но по непонятным для нас причинам после он запретил обнародовать разговор. В его защиту выступит директор «Выгонощанского».

Сергей Габец, директор заказника республиканского значения «Выгонощанское»:

Любой специалист охотничьего хозяйства вам скажет по поводу этого случая, что это нормальное поведение человека, на которого нападает хищник. Зоозащитники смотрят на эту ситуацию по-другому.

Ирина Трояновская, руководитель центра помощи диким животным:

Неважно, каким был этот волк, бешеным, небешеным, здоровым, больным, убийство в таком виде, в каком оно произошло в заказнике, недопустимо. То есть собирается комиссия, принимается решение, животное добивается без мучений. Если говорить про бешенство, классической картины бешенства я не видела ни разу, у которого светобоязнь, водобоязнь и вот это вот все. Естественно, по видео сказать на 100 % здоровое или больное это животное, невозможно. Оно вело себя нестандартно, ненормально для дикого животного. В ситуацию вмешалась милиция и профильное ведомство.