Бешеного волка забили палкой – зоозащитники возмутились! Что говорят в заказнике «Выгонощанское»?
Не у всех с природой получается выстроить такие доверительные отношения. На неделе в интернете разлетелось видео, на котором посетители Минского зоопарка бадаются с его обитателями.
Двое мужчин решили угостить оленя газировкой, а после таскали животное за рога. Снимали все на видео, на замечания других посетителей не реагировали, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Сам собой напрашивается вопрос – так сколько оленей сейчас в кадре и кто из них ведет себя по-настоящему благородно.
После того как нарушителей задержали, выяснилось, что они и сами были на рогах, в содеянном раскаиваются и готовы искупить вину перед оленем. Но это не спасло их от наказания. 10 суток ареста – и отделались еще легким испугом.
А в этой истории, которая произошла в заказнике «Выгонощанское» и детали которой стали известны на неделе, не так все однозначно. В интернете появилось видео, на котором егерь палкой убивает волка на глазах у ребенка. Эти кадры мы не будем публиковать из-за соображений гуманности. Но многие его видели, и, конечно, происшествие вызвало резонанс.
В заказнике подтверждают, что инцидент имел место. Но есть важный нюанс. У волка были очевидные признаки бешенства. Туристы уже сталкивались со зверем. Он вел себя неадекватно. Егеря отловить животное не смогли. А попавший на видео мужчина с ним встретился во время прогулки со своими детьми.
Мы связались с сотрудником заказника, поступок которого широко обсуждали в сети. Но по непонятным для нас причинам после он запретил обнародовать разговор. В его защиту выступит директор «Выгонощанского».
Сергей Габец, директор заказника республиканского значения «Выгонощанское»:
Любой специалист охотничьего хозяйства вам скажет по поводу этого случая, что это нормальное поведение человека, на которого нападает хищник.
Зоозащитники смотрят на эту ситуацию по-другому.
Ирина Трояновская, руководитель центра помощи диким животным:
Неважно, каким был этот волк, бешеным, небешеным, здоровым, больным, убийство в таком виде, в каком оно произошло в заказнике, недопустимо. То есть собирается комиссия, принимается решение, животное добивается без мучений. Если говорить про бешенство, классической картины бешенства я не видела ни разу, у которого светобоязнь, водобоязнь и вот это вот все. Естественно, по видео сказать на 100 % здоровое или больное это животное, невозможно. Оно вело себя нестандартно, ненормально для дикого животного.
В ситуацию вмешалась милиция и профильное ведомство.
Татьяна Железнова, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
В отношении гражданина сотрудниками Ивацевичского РОВД проведена проверка законности его действий, по результатам которой он привлечен к административной ответственности по статье 16.29 Кодекса об административных правонарушениях. Соответствующие материалы направлены в суд. Министерство природных ресурсов со своей стороны будет и дальше следить за ходом развития данной ситуации.