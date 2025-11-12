Пёс спас 63 жизни! Лабрадор Дарк заявлен на международную премию за спасение людей

Спасатель, который не носит форму, но верно служит Родине – чутким носом и безграничной преданностью. Лабрадор Дарк – один из лучших поисковых псов Беларуси – заявлен на международную премию в России, которую называют «Лохматым Оскаром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За плечами нашего лабрадора – десятки спасенных жизней и командировки в зоны стихийных бедствий от Турции до Мьянмы. А рядом всегда – человек, для которого Дарк не просто напарник, а настоящий друг. Впереди – новые испытания и, возможно, заслуженное первое место.
О том, как живут, тренируются и отдыхают герои в ошейниках – сюжет Яны Лысяковой.
За учебой Дарк проводит большую половину дня. Карьеру спасателя он начал щенком. Куратор и наставник Сергей Язинский будущего четвероногого спасателя присмотрел в Кинологическом центре органов пограничной службы. Среди многих других специалист сразу выбрал дружелюбного и бесстрашного напарника. И не прогадал, все тесты показали – Дарк пригоден к поисковой службе. После прохождения курса общей и специальной дрессировки, лабрадор приступил к розыску людей.
Сергей Язинский, инспектор-кинолог кинологической службы Центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН «ЗУБР» МЧС:
Практически каждый день Дарк выезжает на поиски, где помогает искать живых людей. Только живых людей мы ищем. Независимо, лес или разрушенное здание. С помощью Дарка, с помощью наших собак мы находим живых людей. Помогаем им возвращаться домой.
В послужном списке Дарка уже 63 спасенные жизни. В феврале 2023-го пес в составе белорусской команды участвовал в ликвидации последствий землетрясения в Турции – искал и находил под завалами пострадавших. Помогал спасать людей и нынешней весной в Мьянме.
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