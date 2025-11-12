Пёс спас 63 жизни! Лабрадор Дарк заявлен на международную премию за спасение людей

Спасатель, который не носит форму, но верно служит Родине – чутким носом и безграничной преданностью. Лабрадор Дарк – один из лучших поисковых псов Беларуси – заявлен на международную премию в России, которую называют «Лохматым Оскаром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За плечами нашего лабрадора – десятки спасенных жизней и командировки в зоны стихийных бедствий от Турции до Мьянмы. А рядом всегда – человек, для которого Дарк не просто напарник, а настоящий друг. Впереди – новые испытания и, возможно, заслуженное первое место.