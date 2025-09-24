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Кто лучше: коты или собаки? Спросили у минчан

24 сентября 2025 13:45
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Кто лучше: коты или собаки? Спросили у минчан-1

– А кто лучше: коты или собаки?
– Я котов люблю.

Кто лучше: коты или собаки? Спросили у минчан-3

Кошка мешала делать домашнюю работу и скинула кружку.

Кто лучше: коты или собаки? Спросили у минчан-5

Я и котиков люблю, и собачек люблю.

Подробности в видео.

# Животные # Домашние животные # Опрос # Опрос минчан

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