Кто лучше: коты или собаки? Спросили у минчан

– А кто лучше: коты или собаки?– Я котов люблю.
Кошка мешала делать домашнюю работу и скинула кружку.
Я и котиков люблю, и собачек люблю.
Подробности в видео.
Глава государства примет участие в Глобальном атомном форуме.
Проект документа рассмотрели в Минске на заседании Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран СНГ.
«Прикупила себе казаки, они классно будут сочетаться с юбкой».
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