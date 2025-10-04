4 октября – Всемирный день защиты животных. Поговорим о многообразии фауны Беларуси

Андрей Николаевич, вы именно тот человек, которому можно адресовать вопрос о том, как же поживают животные Беларуси? Каких стало побольше? Какие, наоборот, под угрозой исчезновения?

4 октября – Всемирный день защиты животных, и это важный повод задуматься о том, какую роль играет человек в этом процессе. О фауне Беларуси и ее защите поговорим с нашим гостем. В студии «Нового утра» Андрей Костюк, заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Андрей Костюк, заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Совершенно верно. Наше управление биологического и ландшафтного разнообразия занимается вопросами охраны и защиты растительного и животного мира. Естественно, в преддверии праздника хочется обратить внимание общественности на охрану животного мира.

Сегодня в Беларуси более 450 видов позвоночных животных и более 30 тысяч видов беспозвоночных. В настоящее время в «Красную книгу», в 5-е издание, которое выйдет к концу года, включено 213 видов животных.

Мы понимаем, что это только около процента от всей численности животных в Беларуси. Есть положительные тенденции по увеличению численности животных. Как пример, зубр европейский, рысь, медведь бурый. Их численность выросла по сравнению с предыдущими годами.

Раньше, согласно хроникам, в Свислочи водились крокодилы. Такие рептилии, огромные ящерицы, но очень зубастые. И даже путешественники, которые ездили через нашу страну в те времена, это, условно говоря, XIX век, их упоминают. Может быть, как мы зубров когда-то возрождали, вернуть крокодила в Свислочь?

Подробнее в видеоматериале.