В Беловежской пуще представили новую родословную книгу зубра

Беларусь уверенно сохраняет статус страны зубров. Специалисты Национального парка «Беловежская пуща» представили новую родословную книгу этого уникального вида. Сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным ученых, в стране обитает почти четверть мировой популяции редких животных – около 3 000 особей.

Благодаря системной работе по сохранению зубров их численность стабильно растет. Этих исполинов можно встретить в разных регионах страны, а историческим центром их обитания остается Беловежская пуща. Родословные книги фиксируют происхождение и генетику животных, что помогает поддерживать разнообразие и предотвращать вырождение.