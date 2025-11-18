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В Беловежской пуще представили новую родословную книгу зубра

18 ноября 2025 06:22
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Беларусь уверенно сохраняет статус страны зубров. Специалисты Национального парка «Беловежская пуща» представили новую родословную книгу этого уникального вида. Сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным ученых, в стране обитает почти четверть мировой популяции редких животных – около 3 000 особей.

В Беловежской пуще представили новую родословную книгу зубра-2

Благодаря системной работе по сохранению зубров их численность стабильно растет. Этих исполинов можно встретить в разных регионах страны, а историческим центром их обитания остается Беловежская пуща. Родословные книги фиксируют происхождение и генетику животных, что помогает поддерживать разнообразие и предотвращать вырождение.

В Беловежской пуще представили новую родословную книгу зубра-4

Зубр – символ белорусской природы и национальной гордости, а новые данные подтверждают: у Беларуси одна из ключевых ролей в сохранении этого уникального вида.

# Животные # Беловежская пуща

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