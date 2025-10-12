Новые свершения белорусских селекционеров! Какие породы животных появится в стране?

Нашим предкам пришлось немало потрудиться, чтобы отвоевать заветные гектары у природы. Наша задача – как модно говорить, базовый минимум – хотя бы это не растерять. Ну а роскошный максимум – расширять родные просторы. Ведь белорусы всегда славились своим трудолюбием и отношением к земле. Не зря же нас прозвали бульбашами. В этом нет ничего обидного. Мы производили и производим картошки столько, что другие могут позавидовать. А бульбу в Беларуси капают даже те, кто от природы к этому не приспособлен. Но с кем поведешься, как говорится.

Посмотрите, с каким усердием этот йоркширский терьер принялся за дело. Не жалел ни сил, ни лап. В интернете ролик набрал около 10 миллионов просмотров. Подписчики даже просили песика в аренду и задавались вопросом, что за трудолюбивая порода, и, не долго думая, вывели новую, которую назвали бульба-дог. Это, конечно, результат воспитания и дрессировки, но то, что селекция в Беларуси работает, это 100 %. Наши учения давно трудятся над созданием новых пород животных, которые в хозяйстве точно пригодятся, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Собаки пока в этот список не входят, а вот коровы, свинья и даже карпы вдохновляют селекционеров и генетиков на новые свершения. Об искусственном отборе расскажет Алеся Иванова.

Рабочее утро зоотехника Натальи Фесун начинается с обхода конюшни. Вот уже 16 лет она занимается селекцией единственной в стране национальной породы лошадей. И хотя белорусская упряжная существует уже больше 100 лет, официально ее утвердили лишь в 2000-м. Красивые и неприхотливые – отличить «наших землячек» от других пород довольно легко. Наталья Фесун, зоотехник-селекционер по коневодству племенного конезавода:

Эти лошади выведены на этой земле, родились. Они адаптированы к нашим условиям. Они очень похожи на белорусов, на нас с вами, на людей. Они такие же толерантные, трудолюбивые. Они полностью олицетворяют собой наш народ.

Сегодня в племенных хозяйствах Беларуси содержится около 500 таких лошадей. Изначально белорусскую упряжную выводили для работы на фермах. Со временем покладистых тружениц вытеснили с полей мощные тракторы. Лошадей все чаще начали использовать в личных подсобных хозяйствах и досуговом коневодстве.

Алеся Иванова, корреспондент:

Белорусская упряжная порода идеально подходит для конных прогулок и обучения верховой езде. Особенно для таких новичков, как я. Ведь эти лошади очень спокойные, добронравные и самое главное – готовы к сотрудничеству с человеком. И если белорусские лошади уже успели обзавестись хорошей репутацией, то вот этим буренкам еще только предстоит занять свою нишу в агросекторе. Используя инновационные подходы, наши ученые выводят отечественную породу красных коров. От привычных черно-пестрых они отличаются не только мастью, но и продуктивностью. В год от красной молочной можно получить до 10 тысяч килограммов молока. Доказана и значительная польза такого напитка. В нем выше содержание жиров, белков и витаминов. А еще оно лучше усваивается и впишется в рацион детей и пожилых людей.

Проект по созданию новой породы начался 5 лет назад, когда из Дании привезли 300 красных буренок. Сегодня в Беларуси их более 2 тысяч. Все поголовье вовлечено в селекционный процесс. Сейчас ученые проводят ДНК-анализ, исследуют продуктивность и занимаются совершенствованием породы. В планах утвердить ее к 2030 году.