Как и где в Беларуси хоронить животное? Рассказываем про законные способы
Министерство ЖКХ предлагает обсудить регулирование вопросов в области обращения с животными. Проект постановления о мерах по реализации соответствующего закона вынесен на общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проектом документа утверждаются правила содержания и изъятия животных, положения об особых формах ответственности владельцев опасных собак, проживания четвероногих в приютах, питомниках, а также другие вопросы, касающиеся прав и обязанностей владельцев животных. Свои предложения может высказать каждый в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 октября по 3 ноября.
Если отойти от формализма, смерть домашнего животного становится большой потерей для каждого хозяина, при этом приходится сталкиваться и с вопросом, который возникает в этот и без того непростой период жизни. Где захоронить питомца, который был членом семьи? В Беларуси нет локаций, предназначенных для этих целей. А кладбища для домашних животных, которые встречаются в лесах пригорода, являются стихийными и незаконными.
Как все же цивилизованно проститься со своим домашним любимцем, узнавал Глеб Прокофьев.
«Самой лучшей незабываемой Соньке». «Герда, ты навеки в наших сердцах». Такие памятные надписи в местах захоронения умерших питомцев оставляют их хозяева. Подобные стихийные погосты домашних животных есть практически в каждом районе столицы. В основном они разрастаются в лесопарковых зонах.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Это одно из мест под Минском, где домашние питомцы нашли себе последний приют. Хоронят четвероногих по всем ритуальным канонам. На стихийных могилках гранитные памятники, декоративные ограды и даже искусственные цветы.
Некоторые оставляют фото питомцев в рамках, а также приносят любимые игрушки и даже лакомства. Однако, несмотря на такие трогательные жесты, эти места памяти находятся под угрозой сноса. Ведь захоронения домашних животных в Беларуси под запретом. Он введен для сохранения безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки, а также защиты окружающей среды.
Надежда Севрук, заместитель начальника управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Беларуси:
Захоронение животных в неустановленных местах ведет к загрязнению и водоемов, и грунтовых вод, а также почвы. И они могут быть разносчиками различных заболеваний. За нарушение ветеринарно-санитарных правил у нас установлена административная ответственность вплоть до наложения штрафа до 30 базовых величин.
Вариантов проститься с питомцем по закону остается совсем немного. На сегодня единственный законный способ – это кремация. Такая возможность в нашей стране появилась относительно недавно. Крематории предлагают два варианта. Один из них – общая кремация. Она дешевле и предполагает, что питомец будет кремирован вместе с животными других клиентов.
Второй вариант – процедура в индивидуальном порядке. В последнем случае хозяину после сожжения отдают прах любимца. Его уже можно захоронить – либо на своем участке, либо в лесу. Как вариант – прах смешать с землей и саженцем дерева, который затем посадить. Так умерший питомец станет частью растения, а оно – живым памятником.
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