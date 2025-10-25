Как и где в Беларуси хоронить животное? Рассказываем про законные способы

Министерство ЖКХ предлагает обсудить регулирование вопросов в области обращения с животными. Проект постановления о мерах по реализации соответствующего закона вынесен на общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проектом документа утверждаются правила содержания и изъятия животных, положения об особых формах ответственности владельцев опасных собак, проживания четвероногих в приютах, питомниках, а также другие вопросы, касающиеся прав и обязанностей владельцев животных. Свои предложения может высказать каждый в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 октября по 3 ноября.

Если отойти от формализма, смерть домашнего животного становится большой потерей для каждого хозяина, при этом приходится сталкиваться и с вопросом, который возникает в этот и без того непростой период жизни. Где захоронить питомца, который был членом семьи? В Беларуси нет локаций, предназначенных для этих целей. А кладбища для домашних животных, которые встречаются в лесах пригорода, являются стихийными и незаконными.