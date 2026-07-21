Ученые назвали безопасную норму кофе в день

Американские ученые рекомендовали не употреблять более 5 чашек кофе в день, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

В публикации указано, что Американская ассоциация изучения сердца в ходе проведения исследования обнаружила положительное влияние напитка на этот орган – снижение риска развития диабета и сердечных заболеваний.

При этом специалисты указывают, что позитивный эффект распространяется лишь на фильтрованный через бумагу и быстрорастворимый кофе. Также отмечается, что употребление иных кофеиносодержащих продуктов сверх меры не рекомендуется.

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