Как остановить носовое кровотечение и когда вызывать скорую? Врач медцентра «Нордин» объяснил
С носовым кровотечением сталкивался практически каждый человек. Несмотря на то, что в большинстве случаев оно выглядит пугающе, часто такое состояние не представляет серьезной угрозой для здоровья. Иногда достаточно слишком сухого воздуха в помещении, чтобы слизистая начала трескаться и кровоточить. В отопительный сезон или в жару даже резкий выдох или привычка тереть нос может спровоцировать разрыв сосуда.
Борис Давидюк, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:
На фоне появления корочек при простуде или профессиональной вредностью у взрослых, эти сосуды травмируются, возникает кровотечение, чаще всего оно не обильное и быстро прекращается. Шлифовка, металлургия, горячий цех – там идет работа с цветными металлами. Бывает вариант даже перфорации носовой перегородки на этой почве. То есть идет прижигание слизистой носа с обеих сторон, хрящ теряет питание, и возникает перфорация носовой перегородки.
Еще одна причина кровотечения из носа – артериальная гипертензия, когда давление в сосудах возрастает. Тонкие капилляры носа первыми принимают на себя удар. При появлении такого неприятного симптома главной ошибкой многих становится паника и неправильное положение тела.
Борис Давидюк:
Для остановки кровотечения в первую очередь надо успокоить человека, то есть придать ему сидячее положение, ни в коем случае не запрокидывать голову, не ложиться. Можно приложить, достать из морозильника либо горошек замороженный, мясо замороженное, завернуть в полотенце и приложить либо к шее, либо на лоб, на затылок. То есть это вызовет рефлекторное сокращение этих сосудов. Если рядом ванна, просто холодной водой умыть лицо – обычно кровотечение быстро прекращается.
Если же кровотечение носовое не останавливается, из другой половины носа начинает течь, течет в горло, конечно же вызвать скорую помощь.
Профилактика носовых кровотечений начинается создание комфортной влажности воздуха. Увлажнители – отличное решение, которое поможет сохранить слизистую эластичной. Если техники под рукой нет, можно пользоваться емкостями с водой или развешивать мокрые полотенца, чтобы повысить влажность естественным путем. Такие простые действия снижают риск пересыхания и повреждения слизистой.
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Борис Давидюк:
В большинстве случаев лечение зависит от причины, приведшей к симптоматическому носовому кровотечению. Особо стоит упомянуть – это мальчики где-то в период полового созревания, где-то с 12 до 25 лет. Может быть такая штука, как ангиофиброма носоглотки. При этом кровотечение профузное, струйное – это такое жизнеугрожающее состояние. Если мужчина или мальчик в таком возрастном периоде и возникает обильное кровотечение, большое количество крови вытекает, это повод обследоваться на предмет ангиофибромы носоглотки.
Носовые кровотечения – это сигнал организма о том, что что-то нарушено. Если такой симптом проявляется регулярно, это повод для визита к терапевту или лор-врачу.
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