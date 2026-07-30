Как остановить носовое кровотечение и когда вызывать скорую? Врач медцентра «Нордин» объяснил

С носовым кровотечением сталкивался практически каждый человек. Несмотря на то, что в большинстве случаев оно выглядит пугающе, часто такое состояние не представляет серьезной угрозой для здоровья. Иногда достаточно слишком сухого воздуха в помещении, чтобы слизистая начала трескаться и кровоточить. В отопительный сезон или в жару даже резкий выдох или привычка тереть нос может спровоцировать разрыв сосуда.

Борис Давидюк, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»: На фоне появления корочек при простуде или профессиональной вредностью у взрослых, эти сосуды травмируются, возникает кровотечение, чаще всего оно не обильное и быстро прекращается. Шлифовка, металлургия, горячий цех – там идет работа с цветными металлами. Бывает вариант даже перфорации носовой перегородки на этой почве. То есть идет прижигание слизистой носа с обеих сторон, хрящ теряет питание, и возникает перфорация носовой перегородки.

Еще одна причина кровотечения из носа – артериальная гипертензия, когда давление в сосудах возрастает. Тонкие капилляры носа первыми принимают на себя удар. При появлении такого неприятного симптома главной ошибкой многих становится паника и неправильное положение тела.

Борис Давидюк:

Для остановки кровотечения в первую очередь надо успокоить человека, то есть придать ему сидячее положение, ни в коем случае не запрокидывать голову, не ложиться. Можно приложить, достать из морозильника либо горошек замороженный, мясо замороженное, завернуть в полотенце и приложить либо к шее, либо на лоб, на затылок. То есть это вызовет рефлекторное сокращение этих сосудов. Если рядом ванна, просто холодной водой умыть лицо – обычно кровотечение быстро прекращается.

Если же кровотечение носовое не останавливается, из другой половины носа начинает течь, течет в горло, конечно же вызвать скорую помощь.