Дневной и ночной крем – правда ли они нужны? Мнение врача-косметолога

Екатерина Мазынская, врач-косметолог:

Часто, когда мои пациенты просят подобрать им домашний уход, не соглашаются со мной и допускают колоссальную ошибку. Пациенты не соглашаются подбирать отдельно дневной и ночной крем. Поначалу кажется, что это логичная экономия и что в этом есть какой-то смысл. Но если разобраться в том, как работает наша кожа, стратегия подобрать один крем на все случаи жизни – это не самая лучшая стратегия. На самом деле наша кожа очень привязана к изменениям времени суток и у нее потребности ночью и днем значительно отличаются. Поэтому и крем днем должен быть дневной, а ночью должен быть ночной. Они значительно отличается по составу и по тому эффекту, который оказывают на кожу днем и ночью.

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