Прямой эфир

Дневной и ночной крем – правда ли они нужны? Мнение врача-косметолога

06 августа 2026 09:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Дневной и ночной крем – правда ли они нужны? Мнение врача-косметолога-1

Екатерина Мазынская, врач-косметолог:
Часто, когда мои пациенты просят подобрать им домашний уход, не соглашаются со мной и допускают колоссальную ошибку. Пациенты не соглашаются подбирать отдельно дневной и ночной крем. Поначалу кажется, что это логичная экономия и что в этом есть какой-то смысл. Но если разобраться в том, как работает наша кожа, стратегия подобрать один крем на все случаи жизни – это не самая лучшая стратегия. На самом деле наша кожа очень привязана к изменениям времени суток и у нее потребности ночью и днем значительно отличаются. Поэтому и крем днем должен быть дневной, а ночью должен быть ночной. Они значительно отличается по составу и по тому эффекту, который оказывают на кожу днем и ночью. 

Подробности в видео

# Красота # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
Создали более 400 работ! Студенты БГАИ приняли участие в международном пленэре «Солнечная палитра Востока»
06 августа 2026 08:55

Создали более 400 работ! Студенты БГАИ приняли участие в международном пленэре «Солнечная палитра Востока»

Белорусский школьник отправился в международную экспедицию «Ледокол знаний»
06 августа 2026 08:08

Белорусский школьник отправился в международную экспедицию «Ледокол знаний»

Лукашенко поздравил с юбилеем заслуженного деятеля науки БССР Петра Витязя
06 августа 2026 08:06

Лукашенко поздравил с юбилеем заслуженного деятеля науки БССР Петра Витязя