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А вы знали, что пчелиная перга – настоящий суперфуд? О полезных свойствах рассказала нутрициолог

11 августа 2026 08:39
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А вы знали, что пчелиная перга – настоящий суперфуд? О полезных свойствах рассказала нутрициолог -1

Наталья Зайцева, нутрициолог:
Самый недооцененный суперфуд, который использовали и знали еще наши бабушки. И это не семена чиа, ягоды годжи или авокадо. Речь сегодня пойдет о продукте пчеловодства – перге, которую пчелы создают из цветочной пыльцы, меда и ферментов. Перга содержит полноценный белок с аминокислотами, полезные жиры, включая омега-3, органическое железо, которое хорошо усваивается нашим организмом. Также перга содержит цинк, медь, витамин С и другие антиоксиданты, витамины группы В, органические кислоты, ферменты и другие полезные вещества. Поэтому пергу особенно часто используют в период восстановления после болезней, снижения иммунитета, сезонных простуд, повышенных умственных нагрузок, анемии. 

Подробности в видео.

# Здоровое питание # Здоровье

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