Чем опасны домашние консервы? Эксперт рассказала, что такое ботулизм и как его избежать

Время закаток в разгаре, однако банки с соленьями, вареньями и грибами – это не только воспоминания о лете, но и потенциальная опасность. Как обезопасить себя и семью, поговорили с нашей гостьей.

Ольга Глаз, заведующая кишечным отделением Городской клинической инфекционной больницы:

При правильном приготовлении этих продуктов опасности как бы нет. Но не надо забывать, что все-таки вполне вероятно может попасть и сlostridium botulinum в эту баночку вместе с огурчиками, помидорчиками, вместе с другими какими-то овощами или фруктами. Ботулизм – это инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением центральной нервной системы, которое вызывает микроб, который может находиться в почве, в водоеме. Он поражает определенные группы мышц у человека, вызывая порезы и параличи.

Для того, чтобы начал выделяться экзотоксин, должны создаться анаэробные условия. То есть без доступа кислорода микроб выделяет этот экзотоксин. Этот экзотоксин, попадая в организм человека, может в первые часы вызывать симптомы острого гастроэнтерита. Это диарея, рвота, температура, а затем начинает проявляться его специфические свойства. В первую очередь пациенты отмечают туман перед глазами, сетку перед глазами, поражение глазодвигательных нервов, двоение в глазах, может быть птоз, то есть опущение верхнего века и тяжесть, невозможность открыть глаза.