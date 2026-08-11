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Как защититься от меланомы? Рассказал врач-онколог

11 августа 2026 07:19
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Как мы уже говорили, солнце дарит не только летнюю радость и витамин D. Солнечных ванн может быть слишком много. А почему, рассказал наш гость. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анатолий Коротин, врач-онколог, хирург. 

Как защититься от меланомы? Рассказал врач-онколог -2

Анатолий Коротин, врач-онколог, хирург:
Если посмотреть на период 30 лет назад, выявляли максимум 60 случаев в год меланом. В настоящее время их около 700. Это действительно тенденция, она отрицательная, но в первую очередь мы это связываем с с ростом диагностической службы нашей, с качеством диагностики, с активным внедрением дерматоскопической диагностики в моменте обследования пациентов, осведомленность, информирование пациентов, информирование населения, сейчас становится модным – прийти к доктору на чекап.

Подробности в видео.

# Здоровье # Медицина

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