«Доктор, я же бегал!»: почему неосознанный ЗОЖ вредит сердцу?

Как укрепить здоровье сердца? К такому важному органу многие относятся как к механическому насосу, который можно подкачать или починить парой простых действий. Но в реальности сердце работает по гораздо более сложным правилам, и многие советы оказываются бесполезными или даже вредными.
Сергей Чуприк, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:
Очень часто к нам приходят пациенты со словами: «Доктор, я же бегал, я же парился. Почему у меня случился гипертонический криз, почему у меня нарушился сердечный ритм, если я пытался сделать все правильно?» Люди в попытке сделать все правильно неосознанно вредят своему сердцу. Первый миф: бег – это панацея. Сердце – это не мотор, это орган, и он подвержен биологическим процессам. В ранние утренние часы с 5 до 8 в организме выделяются такие гормоны, как кортизол и адреналин. Природой задумано так, что организм должен проснуться, а не бежать марафон.
Для человека с нетренированными сосудами или скрытыми проблемами такая резкая нагрузка – это настоящий шок. Вместо укрепления мышцы сердца мы получаем колоссальный скачок давления. Для сердца гораздо полезнее регулярная, умеренная активность – ходьба, плавание или спокойная езда на велосипеде.
Не менее живуч миф о том, что баня – это идеальный способ прочистить сосуды и укрепить сердце через контрастные процедуры. Конечно, парная может быть полезна, но только если вы абсолютно здоровы.
Сергей Чуприк:
Резкое расширение сосудов при входе в парилку и моментальное их спазмирование при погружении в холодную купель – это стресс-тест для организма. И то, что хорошо молодому 20-летнему спортсмену, не обязательно будет хорошо человеку в 40+ лет с букетом недиагностированных заболеваний.
Если у вас уже выявлены такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, стенокардия, различные нарушения сердечного ритма, то к походу в баню нужно относиться с настороженностью. И перед этим желательно проконсультироваться у лечащего врача.
Существует стойкое убеждение, что если обливаться ледяной водой, то можно закалить сосуды и забыть о болезнях. На практике такой стресс – колоссальная нагрузка.
Сергей Чуприк:
Для неподготовленного человека контрастный душ может быть так же опасен, как и поход в баню. Резкие изменения температур редко идут на пользу сердцу, особенно если у человека есть ранее не диагностированные заболевания.
Еще одним заблуждением является факт, что заболевание сердца проявляется только у пожилых людей. Все чаще мы сталкиваемся с тем, что люди в возрасте 20-30 лет, даже моложе, сталкиваются с заболеваниями на ровном месте, те, о которых раньше никто не мог подумать. Это может быть ранее не выявленная артериальная гипертензия. Под видом перебоев в работе сердца могут крыться разные тяжелые нарушения сердечного ритма.
Сердце не нужно закалять, как сталь, его нужно беречь. Вместо того, чтобы пытаться перехитрить биологию резкими методами, гораздо эффективнее прислушаться к тому, что оно говорит. Если после какой-то процедуры вы чувствуете тяжесть, одышку или перебои, это не процесс привыкания, это прямой сигнал организма о том, что ему тяжело.
Сергей Чуприк:
Перед попытками принести своему организму пользу, перед тем, как начать заниматься укреплением сосудов и сердца, желательно обследоваться, желательно обратиться к специалисту для того, чтобы он назначил базовый минимум обследований. Это УЗИ сердца, холтер и нагрузочные стресс-тесты. Эти исследования скажут о состоянии вашего здоровья больше, чем разные советы ЗОЖ в интернете.
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