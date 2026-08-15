«Доктор, я же бегал!»: почему неосознанный ЗОЖ вредит сердцу?

Как укрепить здоровье сердца? К такому важному органу многие относятся как к механическому насосу, который можно подкачать или починить парой простых действий. Но в реальности сердце работает по гораздо более сложным правилам, и многие советы оказываются бесполезными или даже вредными.

Сергей Чуприк, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:

Очень часто к нам приходят пациенты со словами: «Доктор, я же бегал, я же парился. Почему у меня случился гипертонический криз, почему у меня нарушился сердечный ритм, если я пытался сделать все правильно?» Люди в попытке сделать все правильно неосознанно вредят своему сердцу. Первый миф: бег – это панацея. Сердце – это не мотор, это орган, и он подвержен биологическим процессам. В ранние утренние часы с 5 до 8 в организме выделяются такие гормоны, как кортизол и адреналин. Природой задумано так, что организм должен проснуться, а не бежать марафон.

Для человека с нетренированными сосудами или скрытыми проблемами такая резкая нагрузка – это настоящий шок. Вместо укрепления мышцы сердца мы получаем колоссальный скачок давления. Для сердца гораздо полезнее регулярная, умеренная активность – ходьба, плавание или спокойная езда на велосипеде.

Не менее живуч миф о том, что баня – это идеальный способ прочистить сосуды и укрепить сердце через контрастные процедуры. Конечно, парная может быть полезна, но только если вы абсолютно здоровы.

Сергей Чуприк:

Резкое расширение сосудов при входе в парилку и моментальное их спазмирование при погружении в холодную купель – это стресс-тест для организма. И то, что хорошо молодому 20-летнему спортсмену, не обязательно будет хорошо человеку в 40+ лет с букетом недиагностированных заболеваний.

Если у вас уже выявлены такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, стенокардия, различные нарушения сердечного ритма, то к походу в баню нужно относиться с настороженностью. И перед этим желательно проконсультироваться у лечащего врача.