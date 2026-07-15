В Пуховичском районе с начала года реализовано 12 гражданских инициатив. Узнали о ярких проектах

В Пуховичском районе с начала года реализовано 12 гражданских инициатив, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это яркий пример того, как совместные усилия жителей и руководства превращают идеи в реальность.

Один из крупнейших проектов запустили в агрогородке Дубровка. Здесь обустроили парк по улице Молодежная. Возвели воркаут-комплексы, появилось полноценное футбольное поле с искусственным покрытием.

Особое внимание – детям. Для них установили игровые комплексы, карусели, лабиринт и качели. Недавно в парке появился настоящий скалодром – экстрим-элемент, который оценят и подростки, и взрослые. А также местные жители озеленили пространство.