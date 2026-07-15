В Пуховичском районе с начала года реализовано 12 гражданских инициатив. Узнали о ярких проектах

В Пуховичском районе с начала года реализовано 12 гражданских инициатив, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это яркий пример того, как совместные усилия жителей и руководства превращают идеи в реальность.
В Пуховичском районе с начала года реализовано 12 гражданских инициатив, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это яркий пример того, как совместные усилия жителей и руководства превращают идеи в реальность.
Один из крупнейших проектов запустили в агрогородке Дубровка. Здесь обустроили парк по улице Молодежная. Возвели воркаут-комплексы, появилось полноценное футбольное поле с искусственным покрытием.
Особое внимание – детям. Для них установили игровые комплексы, карусели, лабиринт и качели. Недавно в парке появился настоящий скалодром – экстрим-элемент, который оценят и подростки, и взрослые. А также местные жители озеленили пространство.
Более 1 млн «квадратов» жилья планируют построить в Минской области в 2026 году.
Я был очень рад, когда установили новую площадку. Каждый день играю здесь или с друзьями, или один прихожу. Больше всего нравятся качели с каруселями.
Ольга Чернак, председатель Дубровского сельисполкома:
Наши жители небезучастны были в реализации данного проекта. Они подготовили проект, внесли 10 % собственных средств для реализации. Общая сумма бюджетных средств составила 25 тысяч 555 белорусских рублей. Люди принимают участие и в установке детского оборудования, в благоустройстве. Работа ведется, взаимосвязь между органами власти и жителями колоссальная.
Активная позиция жителей проявилась и в экологических инициативах. Вместе организовали раздельный сбор мусора.