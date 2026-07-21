Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя злоупотреблять черешней

Екатерина Федосьина, гастроэнтеролог и гепатолог Европейского медицинского центра рассказала, кому в особенности не стоит злоупотреблять черешней, сообщает РИА Новости.

Прежде всего сократить употребление следует людям с аллергией на ягоду и другие косточковые плоды. Также, по словам эксперта, ограничить себя в черешне должны люди, кому врач порекомендовал щадящую диету на фоне обострения заболеваний ЖКТ, и людям с синдромом раздраженного кишечника. При сахарном диабете важно контролировать количество съеденного и не есть много плодов за раз.

Специалист также дала общую рекомендацию: не употреблять черешню в большом количестве на голодный желудок. Это может привести к дискомфорту и раздражению ЖКТ.

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