Новости по тегу #Завод

На предприятии запустили новый цех тротуарной плитки и бортов. Линия позволит изготавливать до 70 квадратных метров стройматериала в час.
Только в 2026 году в центральном регионе планируют реализовать более 90 масштабных инвестиционных проектов на общую сумму порядка 3 миллиардов рублей.
Инновационную продукцию, ориентированную в том числе и на экспорт, представляет и Солигорский ремонтно-механический завод «Универсал». Здесь создают буровые станки, необходимые горнодобывающим предприятиям на угольных разрезах, рудниках и карьерах для бурения взрывных скважин.
Усовершенствованная линейка позволит заместить импортные позиции на внутреннем рынке. Первые партии поставили белорусским потребителям, которые уже оценили новинку машиностроительной отрасли.
Юрий Фролов также посетил производство.
Большинство процессов станут автоматизированными, что повысит качество и конкурентоспособность инновационной продукции – аналогов ей в Беларуси нет.
Если изначально в месяц делали 50-70 тонн стройматериалов, то сейчас это почти 350 тонн.
Потенциал отечественных кукурузокалибровочных заводов в способности закрыть потребность в семенах в Беларуси.
Статус спутника привлекает инвесторов. Как для небольших производств, так и для крупных игроков на рынке предоставляется ряд льгот. В 2018 году в Жабинке стали производить ветеринарные вакцины и препараты. Сельские хозяйства обрастают новыми МТК.
Ввод в эксплуатацию завода позволит не только закрыть потребности внутреннего рынка, но и наладить новые каналы поставок за рубеж.
Точно, надежно, быстро – методы работы Андрея Шалайко. Именно от его труда зависит, насколько качественная получится деталь.
У белорусского машиностроения много достижений мирового уровня. Среди них производство самого большого количества тракторов МТЗ.
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