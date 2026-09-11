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Новости по тегу #Завод

Особое внимание – качеству. Радошковичский керамический завод расширил линейку производства
11 сентября 2026 14:28

Особое внимание – качеству. Радошковичский керамический завод расширил линейку производства

Новинку оценили в Китае и США! Как белорусское кондитерское предприятие покоряет мировые рынки
03 сентября 2026 15:05

Новинку оценили в Китае и США! Как белорусское кондитерское предприятие покоряет мировые рынки

В Минской области действует около 60 машиностроительных предприятий. Какие новинки презентуют?
31 августа 2026 14:19

В Минской области действует около 60 машиностроительных предприятий. Какие новинки презентуют?

Теперь выпускают уникальную продукцию – как программу «Один район – один проект» реализуют в Речице
28 февраля 2026 17:04

Теперь выпускают уникальную продукцию – как программу «Один район – один проект» реализуют в Речице

Юрий Фролов встретился с работниками Минского станкостроительного завода
18 февраля 2026 17:40

Юрий Фролов встретился с работниками Минского станкостроительного завода

Новые вакансии и 13 млн рублей выручки – завод «Диапроектор» модернизирует производство
11 февраля 2026 17:10

Новые вакансии и 13 млн рублей выручки – завод «Диапроектор» модернизирует производство

Повышение качества и расширение экспорта – на Вилейском ремонтном заводе провели модернизацию
19 января 2026 14:26

Повышение качества и расширение экспорта – на Вилейском ремонтном заводе провели модернизацию

Ювелирная работа с зерном – как готовят белорусские семена к посевной
25 декабря 2025 17:27

Ювелирная работа с зерном – как готовят белорусские семена к посевной

Новые кварталы и современная инфраструктура! Как развиваются города-спутники? Пример – Жабинка
21 декабря 2025 18:50

Новые кварталы и современная инфраструктура! Как развиваются города-спутники? Пример – Жабинка

Он изменит ландшафт региона – в Крупском районе открыли завод по производству торфяных грунтов
29 ноября 2025 16:59

Он изменит ландшафт региона – в Крупском районе открыли завод по производству торфяных грунтов

Обслуживает 28 станков с программным управлением – лучший в Беларуси наладчик станков рассказал о своей работе
21 октября 2025 14:33

Обслуживает 28 станков с программным управлением – лучший в Беларуси наладчик станков рассказал о своей работе

Самый большой в мире карьерный самосвал – рассказываем о достижениях белорусского машиностроения
29 сентября 2025 16:23

Самый большой в мире карьерный самосвал – рассказываем о достижениях белорусского машиностроения