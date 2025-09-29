«Дом на колёсах с системой умный дом» – в ноябре 2025 года «МАЗ-Купава» презентует новый фургон

В Беларуси День машиностроителя. Его отмечают почти 200 тысяч человек по всей стране, которые работают на 250 предприятиях отрасли. Продукция белорусского машиностроения – это уже бренд с мировым именем, который вносит огромный вклад в экономику страны, а значит, и в наше с вами благосостояние. Как развивается машиностроительная сфера благодаря государственной поддержке, модернизации производства и выставочной деятельности? С какими странами налаживаются более тесные взаимодействия, открываются новые рынки сбыта и как активизируется сотрудничество с братской Россией? Как белорусское машиностроение набирает обороты в пятилетку качества? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ. Нет аналогов на территории СНГ – в чём уникальность прицепа для ресторана быстрого питания узнали у эксперта. Екатерина Забенько, ведущая:

В ваших фургонам можно есть, жить, спать, путешествовать?

Виталий Якубов, генеральный директор ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава», депутат Минского городского Совета депутатов:

Да. Екатерина Забенько:

Какие еще перспективы? Чем еще удивите? Виталий Якубов:

Мы сейчас сделаем автодом на базе шасси Минского автомобильного завода полной массы до 3,5 тонны. Мы его в ноябре 2025 года начнем представлять на выставках. Уведите, посмотрите. Это будет полный дом на колесах с системой умный дом, где можно жить, ночевать. На нем можно путешествовать. У нас большой опыт в изготовлении прицепов туристических.