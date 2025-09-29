«Дом на колёсах с системой умный дом» – в ноябре 2025 года «МАЗ-Купава» презентует новый фургон
В Беларуси День машиностроителя. Его отмечают почти 200 тысяч человек по всей стране, которые работают на 250 предприятиях отрасли. Продукция белорусского машиностроения – это уже бренд с мировым именем, который вносит огромный вклад в экономику страны, а значит, и в наше с вами благосостояние. Как развивается машиностроительная сфера благодаря государственной поддержке, модернизации производства и выставочной деятельности? С какими странами налаживаются более тесные взаимодействия, открываются новые рынки сбыта и как активизируется сотрудничество с братской Россией? Как белорусское машиностроение набирает обороты в пятилетку качества? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
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Екатерина Забенько, ведущая:
В ваших фургонам можно есть, жить, спать, путешествовать?
Виталий Якубов, генеральный директор ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава», депутат Минского городского Совета депутатов:
Да.
Екатерина Забенько:
Какие еще перспективы? Чем еще удивите?
Виталий Якубов:
Мы сейчас сделаем автодом на базе шасси Минского автомобильного завода полной массы до 3,5 тонны. Мы его в ноябре 2025 года начнем представлять на выставках. Уведите, посмотрите. Это будет полный дом на колесах с системой умный дом, где можно жить, ночевать. На нем можно путешествовать. У нас большой опыт в изготовлении прицепов туристических.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Очень, кстати, вы делаете прямо на шаг вперед. Потому что, слушая тоже нашего главу государства, вы знаете, что сейчас приоритет – это туризм. Мы сейчас будем очень активно этим заниматься. Автокемпинги никто не отменял. Поэтому, конечно же, в регионах нашей страны, я думаю, что эта тема будет очень востребована. Потому что люди тоже любят отдыхать на природе. Есть возможность – у нас замечательные озера, леса. Поэтому я думаю, что эта тема будет очень востребована. К этому просто должно прийти время, а у вас уже будет продукт.
Виталий Якубов:
Мы готовы.
Надежда Лазаревич:
Сила нашей промышленности – то есть они делают это на шаг вперед. Они видят, как развивается мир и что нужно делать. Так бы всем предприятиям очень быстро реагировать.
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