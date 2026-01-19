Повышение качества и расширение экспорта – на Вилейском ремонтном заводе провели модернизацию
Промышленные предприятия Минской области по итогам 2025-го выпустили пятую часть от всего республиканского объема продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По программе «Один район – один проект» реализовано 30 инициатив. Затронуты разные сферы.
Развитие экономики – ключ к созданию сильных регионов. Это модернизация производств, выпуск импортозамещающей продукции и создание новых рабочих мест. Один из таких примеров – Вилейский ремонтный завод.
Как повышают качество продукции и расширяют экспорт? Материал Анны Куртасовой.
От новых станков до создания комфортных условий труда. На Вилейском ремонтном заводе провели масштабную модернизацию. Приобрели современное оборудование. Качеству особое внимание.
Александр Бондаренко, начальник энергомеханического участка Вилейского ремонтного завода:
В прошлом году мы приобрели торцефрезерный станок для обработки, фрезерования торцов готовых продукций, станок лазерной резки более мощный. В этом году уже планируем дробеметную установку приобрести. В связи с модернизацией оборудования усовершенствование продукции происходит, ускорение техпроцессов.
Здесь изготавливают металлоконструкции и металлоизделия для строительства зданий и сооружений, цехов, ангаров, складов и торговых центров. Наличие собственной производственной базы позволяет выпускать металлоконструкции в больших объемах и в кратчайшие сроки. Если изначально в месяц делали 50-70 тонн стройматериалов, то сейчас это почти 350 тонн.
Изделия производят под определенные объекты. Среди знаковых проектов – ФОК в Воложине, торгово-выставочный центр индустриального парка «Великий Камень», молочно-товарные комплексы в различных областях страны. За 2025 год предприятие изготовило около 4 тысяч тонн металлоконструкций.
Екатерина Сеськова, заместитель директора Вилейского ремонтного завода:
Темп роста изготавливаемой продукции по отношению к 2024 году составил 118 %, темп роста заработной платы составил 125 %.
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