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Повышение качества и расширение экспорта – на Вилейском ремонтном заводе провели модернизацию

19 января 2026 14:26
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Промышленные предприятия Минской области по итогам 2025-го выпустили пятую часть от всего республиканского объема продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По программе «Один район – один проект» реализовано 30 инициатив. Затронуты разные сферы.

Повышение качества и расширение экспорта – на Вилейском ремонтном заводе провели модернизацию-2

Развитие экономики – ключ к созданию сильных регионов. Это модернизация производств, выпуск импортозамещающей продукции и создание новых рабочих мест. Один из таких примеров – Вилейский ремонтный завод.

Как повышают качество продукции и расширяют экспорт? Материал Анны Куртасовой.

Повышение качества и расширение экспорта – на Вилейском ремонтном заводе провели модернизацию-4

От новых станков до создания комфортных условий труда. На Вилейском ремонтном заводе провели масштабную модернизацию. Приобрели современное оборудование. Качеству особое внимание.

Повышение качества и расширение экспорта – на Вилейском ремонтном заводе провели модернизацию-6

Александр Бондаренко, начальник энергомеханического участка Вилейского ремонтного завода:
В прошлом году мы приобрели торцефрезерный станок для обработки, фрезерования торцов готовых продукций, станок лазерной резки более мощный. В этом году уже планируем дробеметную установку приобрести. В связи с модернизацией оборудования усовершенствование продукции происходит, ускорение техпроцессов.

Повышение качества и расширение экспорта – на Вилейском ремонтном заводе провели модернизацию-8

Здесь изготавливают металлоконструкции и металлоизделия для строительства зданий и сооружений, цехов, ангаров, складов и торговых центров. Наличие собственной производственной базы позволяет выпускать металлоконструкции в больших объемах и в кратчайшие сроки. Если изначально в месяц делали 50-70 тонн стройматериалов, то сейчас это почти 350 тонн.

Изделия производят под определенные объекты. Среди знаковых проектов – ФОК в Воложине, торгово-выставочный центр индустриального парка «Великий Камень», молочно-товарные комплексы в различных областях страны. За 2025 год предприятие изготовило около 4 тысяч тонн металлоконструкций.

Повышение качества и расширение экспорта – на Вилейском ремонтном заводе провели модернизацию-10

Екатерина Сеськова, заместитель директора Вилейского ремонтного завода:
Темп роста изготавливаемой продукции по отношению к 2024 году составил 118 %, темп роста заработной платы составил 125 %.

Подробнее смотрите в видео.

# производство # Завод # Александр Бондаренко

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