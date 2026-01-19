Повышение качества и расширение экспорта – на Вилейском ремонтном заводе провели модернизацию

Промышленные предприятия Минской области по итогам 2025-го выпустили пятую часть от всего республиканского объема продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По программе «Один район – один проект» реализовано 30 инициатив. Затронуты разные сферы.

Развитие экономики – ключ к созданию сильных регионов. Это модернизация производств, выпуск импортозамещающей продукции и создание новых рабочих мест. Один из таких примеров – Вилейский ремонтный завод.

Александр Бондаренко, начальник энергомеханического участка Вилейского ремонтного завода: В прошлом году мы приобрели торцефрезерный станок для обработки, фрезерования торцов готовых продукций, станок лазерной резки более мощный. В этом году уже планируем дробеметную установку приобрести. В связи с модернизацией оборудования усовершенствование продукции происходит, ускорение техпроцессов.

Здесь изготавливают металлоконструкции и металлоизделия для строительства зданий и сооружений, цехов, ангаров, складов и торговых центров. Наличие собственной производственной базы позволяет выпускать металлоконструкции в больших объемах и в кратчайшие сроки. Если изначально в месяц делали 50-70 тонн стройматериалов, то сейчас это почти 350 тонн.

Изделия производят под определенные объекты. Среди знаковых проектов – ФОК в Воложине, торгово-выставочный центр индустриального парка «Великий Камень», молочно-товарные комплексы в различных областях страны. За 2025 год предприятие изготовило около 4 тысяч тонн металлоконструкций.