Новые кварталы и современная инфраструктура! Как развиваются города-спутники? Пример – Жабинка

Комфорт – это ведь еще и про нестесненность, правда? Есть, конечно, любители толкучек и толп, но в наших широтах это редкость. Чего стоит ежегодное предновогоднее причитание минчан о том, что «ну не протолкнуться, все к нам, все к нам едут, пробки, очереди, благо это только по праздникам». такая история не стала рутиной, заранее стали развивать тему с городами-спутниками. Для столицы Минска все очень логично и понятно. Их 6, и никто не оспаривает целесообразность. Все же два миллиона человек в одном городе вмещать непросто. Что насчет других регионов – узнали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Куда приятнее из окна видеть зелень, а не когда весь твой вид – это балкон соседа. В мегаполисах из-за плотной застройки это уже классическая картина. Жабинку статус города-спутника изменил основательно. Новые кварталы, современная инфраструктура, приток желающих сменить прописку, вместе с этим экономический рост.

Влада Родовская, корреспондент:

Брендом этого города-спутника является сахарный завод. Здесь всего за сутки производят чуть менее полутора тонн сладкого песка. Жабинка – это один из четырех белорусских городов, которые обеспечивают всю страну этим стратегическим продуктом. Это успешное производство, а значит, хороший источник финансирования. А как известно, с дополнительными деньгами и здесь, в районе, становится лучше. Статус спутника привлекает инвесторов. И неспроста. Как для небольших производств, так и для крупных игроков на рынке предоставляется ряд льгот. В 2018 году в Жабинке стали производить ветеринарные вакцины и препараты. Сельские хозяйства обрастают новыми МТК. И все выигрыши – бизнесу, преференции – городу, деньги в казну.

Максим Подаревский, заместитель председателя Жабинковского райисполкома:

Порядка 2,5 % в общем объеме производства промышленной продукции Брестской области принадлежит району. Порядка 1600 человек работает на предприятиях промышленности. Это очень комфортный как для проживания, так и для бизнеса регион. Существует развитая инфраструктура. Здесь проходят дороги через район, в том числе и трасса М1-Е30. Если с жильем разобрались, инфраструктуру наладили, то что с организацией досуга? Жабинка, как называют ее местные жители, неофициальная столица бокса. Отсюда и спорту внимание особое.

Денис Ходанович, заместитель директора Детско-юношеской спортивной школы Жабинковского района:

5 отделений спортивных в спортивной школе. Плавание, легкая атлетика, волейбол, футбол и бокс. Бокс наравне с легкой атлетикой у нас является самым массовым отделением. То есть дети нашего района в эти виды спорта идут более охотно. Бокс, конечно, у нас очень серьезно экипирован и оснащен как отделение. Ну и стараемся и другие отделения, чтобы у нас не отставали.

Но все-таки, как бы не была хороша собой инфраструктура города и какие бы красивые и комфортные высотки строились, если плохо налажено транспортное сообщение, смысла в спутнике нет. Ведь основная задача у таких городов – люди не должны терять доступ к рабочим местам в областных центрах. Итак, от Жабинки до Бреста 30 километров. И чаще местных жителей на пути в областной центр можно встретить на общественном транспорте, а не личном авто. Причина – поезд ходит каждые час-полтора. Маршрутки ездят. И главная фишка – автобус городского тарифа. Добраться до центра Бреста можно всего за 90 копеек. На топливо для машины уйдет куда уж больше.