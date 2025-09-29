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Нет аналогов на территории СНГ – в чём уникальность прицепа для ресторана быстрого питания, узнали у эксперта

29 сентября 2025 16:16
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В Беларуси День машиностроителя. Его отмечают почти 200 тысяч человек по всей стране, которые работают на 250 предприятиях отрасли. Продукция белорусского машиностроения – это уже бренд с мировым именем, который вносит огромный вклад в экономику страны, а значит, и в наше с вами благосостояние. Как развивается машиностроительная сфера благодаря государственной поддержке, модернизации производства и выставочной деятельности? С какими странами налаживаются более тесные взаимодействия, открываются новые рынки сбыта и как активизируется сотрудничество с братской Россией? Как белорусское машиностроение набирает обороты в пятилетку качества? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«Дом на колесах с системой умный дом» – в ноябре 2025 года «МАЗ-Купава» презентует новый фургон.

Екатерина Забенько, ведущая:
Благодаря вам наша торговля тоже стала намного мобильнее?

Нет аналогов на территории СНГ – в чём уникальность прицепа для ресторана быстрого питания, узнали у эксперта-2

Виталий Якубов, генеральный директор ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава», депутат Минского городского Совета депутатов:
Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» на протяжении многих лет производит технику для выездной торговли, в том числе для так называемого фастфуда – быстрого питания. В 2024 году к нам обратился ведущий – я не побоюсь этого слова, лучшая, наверное, сеть ресторанов быстрого питания не только Республики Беларусь, но, наверное, и мира, с предложением создать уникальный продукт, которого на территории СНГ нет. Я думаю, что в ближайшее время не появится. Это был целый комплекс от ресторана полного цикла на колесах. Мы взяли, прошу заметить, базовое шасси Минского автомобильного завода, надстройку сделали у себя. Всю технологию предоставили наши партнеры. Мы сделали подвод воды, подготовку воды, вентиляцию, отопление, кондиционирование. Чтобы вы понимали, этот ресторан быстрого питания действительно готовит прямо в прицепе. Не берет булочку и не разогревает в микроволновке, а происходит процесс полного приготовления. Человек получает свежий готовый продукт.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Виталий Якубов # Завод # МАЗ

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