Нет аналогов на территории СНГ – в чём уникальность прицепа для ресторана быстрого питания, узнали у эксперта

В Беларуси День машиностроителя. Его отмечают почти 200 тысяч человек по всей стране, которые работают на 250 предприятиях отрасли. Продукция белорусского машиностроения – это уже бренд с мировым именем, который вносит огромный вклад в экономику страны, а значит, и в наше с вами благосостояние. Как развивается машиностроительная сфера благодаря государственной поддержке, модернизации производства и выставочной деятельности? С какими странами налаживаются более тесные взаимодействия, открываются новые рынки сбыта и как активизируется сотрудничество с братской Россией? Как белорусское машиностроение набирает обороты в пятилетку качества? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«Дом на колесах с системой умный дом» – в ноябре 2025 года «МАЗ-Купава» презентует новый фургон.

Екатерина Забенько, ведущая:

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