Он изменит ландшафт региона – в Крупском районе открыли завод по производству торфяных грунтов
Белорусская энергетическая отрасль завершает сезон с высокими результатами. По итогам года было добыто более 1 миллиона 800 тысяч тонн торфа, построено около 520 гектаров площадей для добычи этого ресурса, выпущено порядка 800 тысяч тонн продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Добрая традиция к торфяным «Дожинкам» – реконструировать или открывать новые предприятия. Завод по производству профессиональных торфяных грунтов сегодня, 29 ноября, запустили в Крупском районе. Здесь будут выпускать негорючую продукцию – субстраты для нужд сельского хозяйства, тепличных комплексов, садоводов и фермеров.
О новом производстве – репортаж Алины Мычко.
Это предприятие изменит промышленный ландшафт региона. Завод оснащен самым современным оборудованием, аналогов которому нет во всей республике. Проектная мощность позволяет выпускать около 32,5 тысячи тонн продукции в год. И это не предел. За счет увеличения количества рабочих смен можно нарастить объемы до 90 тысяч тонн.
Завод по производству профессиональных торфяных грунтов обладает ключевым стратегическим преимуществом – сырьевой базой. Для добычи торфа предприятие разрабатывает собственное месторождение. По примерным подсчетам, общие запасы смогут обеспечить стабильную работу как минимум на ближайший век.
Новый завод по производству профессиональных торфяных грунтов запустили в Крупском районе.
Ввод в эксплуатацию завода позволит не только закрыть потребности внутреннего рынка, но и наладить новые каналы поставок за рубеж. По итогам 11 месяцев 2025 года торфопродукция завода экспортировалась только в Россию. Теперь поставки будут осуществляться также в Китай и Узбекистан – подписаны соответствующие соглашения. Первая партия отправится в КНР уже в декабре.
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