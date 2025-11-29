Он изменит ландшафт региона – в Крупском районе открыли завод по производству торфяных грунтов

Белорусская энергетическая отрасль завершает сезон с высокими результатами. По итогам года было добыто более 1 миллиона 800 тысяч тонн торфа, построено около 520 гектаров площадей для добычи этого ресурса, выпущено порядка 800 тысяч тонн продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добрая традиция к торфяным «Дожинкам» – реконструировать или открывать новые предприятия. Завод по производству профессиональных торфяных грунтов сегодня, 29 ноября, запустили в Крупском районе. Здесь будут выпускать негорючую продукцию – субстраты для нужд сельского хозяйства, тепличных комплексов, садоводов и фермеров.

Это предприятие изменит промышленный ландшафт региона. Завод оснащен самым современным оборудованием, аналогов которому нет во всей республике. Проектная мощность позволяет выпускать около 32,5 тысячи тонн продукции в год. И это не предел. За счет увеличения количества рабочих смен можно нарастить объемы до 90 тысяч тонн.

Завод по производству профессиональных торфяных грунтов обладает ключевым стратегическим преимуществом – сырьевой базой. Для добычи торфа предприятие разрабатывает собственное месторождение. По примерным подсчетам, общие запасы смогут обеспечить стабильную работу как минимум на ближайший век.