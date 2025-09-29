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Более 70 миллионов велосипедов – о продукции «МотоВелоЗавода» поговорили с директором

29 сентября 2025 16:22
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В Беларуси День машиностроителя. Его отмечают почти 200 тысяч человек по всей стране, которые работают на 250 предприятиях отрасли. Продукция белорусского машиностроения – это уже бренд с мировым именем, который вносит огромный вклад в экономику страны, а значит, и в наше с вами благосостояние. Как развивается машиностроительная сфера благодаря государственной поддержке, модернизации производства и выставочной деятельности? С какими странами налаживаются более тесные взаимодействия, открываются новые рынки сбыта и как активизируется сотрудничество с братской Россией? Как белорусское машиностроение набирает обороты в пятилетку качества? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ. 

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Екатерина Забенько, ведущая:
Техника у вас современная. В основном это средства индивидуальной мобильности, которые выросли из некогда мотоциклов «Минск» и велосипедов «Аист». Как вы прошли этот путь? Все-таки 80 лет прошло именно с момента строительства завода. Это значимый возраст, а техника молодеет.

Более 70 миллионов велосипедов – о продукции «МотоВелоЗавода» поговорили с директором-2

Сергей Манько, директор ООО «МотоВелоЗавод»:
В 2025 году 80 лет нашему предприятию, как и Великой Победе. Первый велосипед был выпущен в 1947 году, хотя строительство завода было заложено в 1945 году. Значит, первый мотоцикл действительно был получен в 1952 году. То есть за 80 лет поставлялось более чем в 45 стран мира. Продукции было выпущено за 80 лет: велосипедов – более 70 миллионов, а мотоциклов – более 7,5 миллиона. То есть глобальные объемы, большие. Были завоеваны рынки.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Сергей Манько # Велосипед # Завод

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