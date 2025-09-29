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Самый большой в мире карьерный самосвал – рассказываем о достижениях белорусского машиностроения

29 сентября 2025 16:23
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В Беларуси День машиностроителя. Его отмечают почти 200 тысяч человек по всей стране, которые работают на 250 предприятиях отрасли. Продукция белорусского машиностроения – это уже бренд с мировым именем, который вносит огромный вклад в экономику страны, а значит, и в наше с вами благосостояние. Как развивается машиностроительная сфера благодаря государственной поддержке, модернизации производства и выставочной деятельности? С какими странами налаживаются более тесные взаимодействия, открываются новые рынки сбыта и как активизируется сотрудничество с братской Россией? Как белорусское машиностроение набирает обороты в пятилетку качества? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ. 

Более 70 миллионов велосипедов – о продукции «МотоВелоЗавода» поговорили с директором.

Екатерина Забенько, ведущая:
У белорусского машиностроения много достижений мирового уровня. Вот только некоторые из них. Выпуск самого крупного в мире карьерного самосвала грузоподъемностью 450 тонн «БЕЛАЗ». В тройке мировых производителей карьерных самосвалов производство самого большого количества тракторов МТЗ – около 4 миллионов за всю историю. Недавно Минский тракторный завод продемонстрировал самый мощный в мире колесный трактор BELARUS 5425 свыше 500 лошадиных сил. У всех предприятий есть свои какие-то хедлайнеры, новинки?

Самый большой в мире карьерный самосвал – рассказываем о достижениях белорусского машиностроения-2

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Самый главный хедлайнер, наверное, для города Минска – мы очень ждем 500-й трактор, который будет выпущен в 2026 году. Нам было озвучено буквально на дне промышленности. Мы его, конечно же, ждем, в том числе участвуем в рамках инновационного фонда в поддержке непосредственно создания этого продукта. Конечно же, я уверена, что будет создан электромотоцикл на «МотоВелоЗаводе». Мы обязательно его увидим из той локализации, которую нам поставил задачу глава государства – больше 50 % белорусского. Мы сейчас видим очень уникальный продукт, который приобрели в 2025 году. Больше 100 единиц поступит на территорию города Минска – это 330-й троллейбус. Конечно же, уже он больше модернизирован и улучшен для наших потребителей. Низкопольный, комфортный, со всеми условиями комфортными и для водителя в том числе, и по безопасности. Скоро увидим новый завод, который откроет наш «Н Холдинг» на территории города Минска, где он будет 100 % роботизированный. Будут собираться уникальные телевизоры и не только, которые продаются и сейчас, и будут дальше продаваться в большей степени на экспорт.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Надежда Лазаревич # Минский тракторный завод # Завод

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