Самый большой в мире карьерный самосвал – рассказываем о достижениях белорусского машиностроения

В Беларуси День машиностроителя. Его отмечают почти 200 тысяч человек по всей стране, которые работают на 250 предприятиях отрасли. Продукция белорусского машиностроения – это уже бренд с мировым именем, который вносит огромный вклад в экономику страны, а значит, и в наше с вами благосостояние. Как развивается машиностроительная сфера благодаря государственной поддержке, модернизации производства и выставочной деятельности? С какими странами налаживаются более тесные взаимодействия, открываются новые рынки сбыта и как активизируется сотрудничество с братской Россией? Как белорусское машиностроение набирает обороты в пятилетку качества? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Более 70 миллионов велосипедов – о продукции «МотоВелоЗавода» поговорили с директором.

Екатерина Забенько, ведущая:

У белорусского машиностроения много достижений мирового уровня. Вот только некоторые из них. Выпуск самого крупного в мире карьерного самосвала грузоподъемностью 450 тонн «БЕЛАЗ». В тройке мировых производителей карьерных самосвалов производство самого большого количества тракторов МТЗ – около 4 миллионов за всю историю. Недавно Минский тракторный завод продемонстрировал самый мощный в мире колесный трактор BELARUS 5425 свыше 500 лошадиных сил. У всех предприятий есть свои какие-то хедлайнеры, новинки?