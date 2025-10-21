Обслуживает 28 станков с программным управлением – лучший в Беларуси наладчик станков рассказал о своей работе

Люди, преданные своему делу. Чей труд вносит реальный вклад в укрепление нашей страны. Работники различных сфер в 2025 году были удостоены высокой награды за трудовые заслуги. Аграрии и медики, строители и учителя. В списке награжденных есть также представители Минской области. Истории тех, кто своим личным примером и трудом доказывает, что сила Беларуси в людях, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Каравай два метра в высоту – кондитер рассказал за что удостоен медали «За трудовые заслуги» Вот уже более 20 лет атмосфера шумной заводской среды стала родной для Андрея Шалайко. Будучи еще совсем молодым специалистом, он пришел работать на БАТЭ. Здесь остался, развивался, рос, открывал для себя новые специальности и своим трудом делал предприятие лучше.

Андрей Шалайко, наладчик станков и манипуляторов Борисовского завода автотракторного электрооборудования:

На трудах познакомился со станками. Мне понравилось как-то делать своими руками что-то. Вот решил, несмотря на все уговоры, пойти по этой профессии. Сначала я пришел, со станками работал просто. Появилась возможность перейти наладчиком на станки. Я туда перешел. Там походу изучал, работал. В 2008 году тут уже закупили новую партию станков с числовым программным управлением. У меня начальник наш посоветовал, говорит, что иди. Это будущее завода. Перевелся сюда. Дают чертеж, деталь – нужно настроить все. Где-то программу написать, где-то инструмент поставить. Точно, надежно, быстро – методы работы Андрея Шалайко. Именно от его труда зависит, насколько качественная получится деталь. По итогу на этом умном и современном оборудовании создаются комплектующие к автомобильному стартеру. Андрей Шалайко:

Тут большое наименование деталей. Тут что-то новое разрабатываешь благодаря этим станкам, поэтому на месте сидеть не приходится. Все новей покупают оборудование – с числовым программным управлением новые станки. Потихоньку оснащается.