Назаров доложил Лукашенко о состоянии дел в Шкловском районе: «Президент остался доволен»

Инспекция сверху и ряд телефонных докладов. На контроле главы государства устранение последствий стихии и выполнение ряда поручений по развитию восточных регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инспекция сверху и ряд телефонных докладов. На контроле главы государства устранение последствий стихии и выполнение ряда поручений по развитию восточных регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства провел воздушную инспекцию восстановительных работ и исполнения поручений по развитию Шкловского района. После чего состоялся обстоятельный разговор с управляющим делами Президента.
– Юрий Викторович, мы знаем, что сегодня был доклад ваш Президенту о состоянии дел в Шкловском районе. Управление делами там активно работает. Какие объекты в центре внимания и какие работы сейчас там в разгаре?
Юрий Назаров, управляющей делами Президента Беларуси:
Объекты вы, наверное, знаете, потому что, помните, буквально недавно Президент там проводил выездное – даже совещанием назвать нельзя – но был Президент в ходе своего визита на Шкловщине. Мы ему показывали три наших объекта. Это сельхозтехника, комбикормовый завод и строительство нового молокоперерабатывающего завода.
Поэтому сегодня ему было доложено о состоянии дел на этих объектах. Завтра мы там проводим большое совещание совместно с облисполкомом. В принципе, объекты, если их перечислять, даже не по значимости, может быть, а просто.
Молокоперерабатывающее – это новое производство абсолютно. Мы имеем в Шклове свой небольшой завод по переработке молока, а это строится на новой площадке, абсолютно новый, современный завод. Поэтому завтра мы рассмотрим вопросы, есть определенные проблемные моменты, мы их, я думаю, отшлифуем. Но хочу сказать, что мы намечаем себе график производства работ. В принципе, мы идем в графике. И более того, сегодня мы уже сделали предоплату на европейское оборудование для этого завода и уверены, что оно будет поступать в те сроки, когда под них будут готовы фундаменты.
Очень важный объект, на мой взгляд, и вот здесь важно его построить вовремя, это комбикормовый завод, реконструкция. То есть сегодня к приему зерна, а тут буквально через несколько дней уже мы приступим к массовой уборке зерновых. Мы этот объект привели в порядок, модернизировали оборудование. И самое главное, что сделали там, мы восстановили емкости по хранению зерна. Этот объект, по сути, будет работать на Шкловский район.
Ну и такой объект очень для нас интересный. Мы взяли площадку бывшего агросервиса. Мы, в принципе, его видели, когда там практически все развалили. И сейчас мы создадим такое современное предприятие, чтобы обслуживать в зимний период всю технику, которая задействована сегодня в сельхозпроизводстве. Поэтому по таким объектам сегодня шел разговор с Президентом. И, в принципе, Президент остался доволен докладом. Потому что мы, что обещали, идем в графиках и сроках.
Напомним, апрельская рабочая поездка Президента на восток страны была посвящена дальнейшему пути развития типичных городов Беларуси. Хорошо зарекомендовала себя и эффективная форма работы – выездные семинары. Они проходят по различным важным темам и способствуют масштабированию опыта. Так, в райцентрах должны заняться возрождением утраченных производств. Пул предприятий для Шклова: агросервис, молочный и комбикормовый заводы.
Юрий Назаров:
Это же, как Президент говорит, должно быть в районе свое ПМК, своя сельхозтехника, своя сельхозхимия. Мы это с облисполкомом и делаем. Наша ответственность – я вам назвал три проекта. Дальше область занимается сельхозхимией, хорошая площадка, повышенный путь. Для приема удобрений это хорошее место. Просто привести в порядок. И ПМК. Когда говорю комбикормовый завод, на что мы сделали ставку с областью? Мы поставили, они создали ПМК, оно было немалочисленное, но нашем объекте ПМК набирает компетенции, наращивает свои мощности.
То есть мы им даем работу, чтобы в районе появилась хорошая строительная организация, ведь работы для строителей всегда хватает. Начиная от ремонта, нового строительства и так далее. Поэтому это все в рамках идеи Президента, что район должен иметь базовый набор предприятий, которые обеспечат району возможность развиваться дальше.
Шкловский регион должен стать примером и образцом для других территорий страны. Именно отсюда началась эпопея возрождение села и белорусской глубинки. Выбор понятен. Это малая родина Президента, и здесь главе государства хорошо знаком каждый закоулок. Поэтому на этих примерах займутся возрождением всех регионов страны.