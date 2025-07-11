Назаров доложил Лукашенко о состоянии дел в Шкловском районе: «Президент остался доволен»

– Юрий Викторович, мы знаем, что сегодня был доклад ваш Президенту о состоянии дел в Шкловском районе. Управление делами там активно работает. Какие объекты в центре внимания и какие работы сейчас там в разгаре?

Юрий Назаров, управляющей делами Президента Беларуси:

Объекты вы, наверное, знаете, потому что, помните, буквально недавно Президент там проводил выездное – даже совещанием назвать нельзя – но был Президент в ходе своего визита на Шкловщине. Мы ему показывали три наших объекта. Это сельхозтехника, комбикормовый завод и строительство нового молокоперерабатывающего завода.

Поэтому сегодня ему было доложено о состоянии дел на этих объектах. Завтра мы там проводим большое совещание совместно с облисполкомом. В принципе, объекты, если их перечислять, даже не по значимости, может быть, а просто.

Молокоперерабатывающее – это новое производство абсолютно. Мы имеем в Шклове свой небольшой завод по переработке молока, а это строится на новой площадке, абсолютно новый, современный завод. Поэтому завтра мы рассмотрим вопросы, есть определенные проблемные моменты, мы их, я думаю, отшлифуем. Но хочу сказать, что мы намечаем себе график производства работ. В принципе, мы идем в графике. И более того, сегодня мы уже сделали предоплату на европейское оборудование для этого завода и уверены, что оно будет поступать в те сроки, когда под них будут готовы фундаменты.

Очень важный объект, на мой взгляд, и вот здесь важно его построить вовремя, это комбикормовый завод, реконструкция. То есть сегодня к приему зерна, а тут буквально через несколько дней уже мы приступим к массовой уборке зерновых. Мы этот объект привели в порядок, модернизировали оборудование. И самое главное, что сделали там, мы восстановили емкости по хранению зерна. Этот объект, по сути, будет работать на Шкловский район.

Ну и такой объект очень для нас интересный. Мы взяли площадку бывшего агросервиса. Мы, в принципе, его видели, когда там практически все развалили. И сейчас мы создадим такое современное предприятие, чтобы обслуживать в зимний период всю технику, которая задействована сегодня в сельхозпроизводстве. Поэтому по таким объектам сегодня шел разговор с Президентом. И, в принципе, Президент остался доволен докладом. Потому что мы, что обещали, идем в графиках и сроках.