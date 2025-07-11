Определились стартовые номера участников на конкурсе молодых исполнителей в Витебске

Еще один фестивальный день подходит к завершению в Витебске. Разрешилась и главная интрига пятницы. Жеребьевка определила стартовые номера на конкурсе молодых исполнителей. Уже 12 июля начнется борьба за главный приз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представительница Беларуси Валерия Бернатович выйдет на сцену пятой в первый конкурсный день и 9-й – во второй. Завтра участникам предстоит исполнить мировой хит, а 13 июля – славянский. Оценивать молодые дарования будет международное жюри.

Петр Елфимов, певец:

Для меня лично, как для артиста, хотелось бы не чувствовать себя судьей. Хотелось бы чувствовать себя зрителем, который получает удовольствие от артиста, который вышел на сцену.

Этери Бериашвили, певица (Грузия):

«Десятка» – это вау-эффект. Это когда ты сидишь и понимаешь, что хочешь на концерт этого человека. Ты находишь его в интернете и скачиваешь все песни. Вот это «десятка».

Церемония жеребьевки прошла в формате мини-концерта. Каждый из участников исполнил композицию с национальным колоритом, постаравшись уже на этом этапе расположить к себе судей конкурса.