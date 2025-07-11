Определились стартовые номера участников на конкурсе молодых исполнителей в Витебске
Еще один фестивальный день подходит к завершению в Витебске. Разрешилась и главная интрига пятницы. Жеребьевка определила стартовые номера на конкурсе молодых исполнителей. Уже 12 июля начнется борьба за главный приз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представительница Беларуси Валерия Бернатович выйдет на сцену пятой в первый конкурсный день и 9-й – во второй. Завтра участникам предстоит исполнить мировой хит, а 13 июля – славянский. Оценивать молодые дарования будет международное жюри.
Петр Елфимов, певец:
Для меня лично, как для артиста, хотелось бы не чувствовать себя судьей. Хотелось бы чувствовать себя зрителем, который получает удовольствие от артиста, который вышел на сцену.
Этери Бериашвили, певица (Грузия):
«Десятка» – это вау-эффект. Это когда ты сидишь и понимаешь, что хочешь на концерт этого человека. Ты находишь его в интернете и скачиваешь все песни. Вот это «десятка».
Церемония жеребьевки прошла в формате мини-концерта. Каждый из участников исполнил композицию с национальным колоритом, постаравшись уже на этом этапе расположить к себе судей конкурса.
Яркий момент в программе этого дня моноспектакль Максима Аверина. Народный артист России работал один на один с залом, в котором не осталось свободных мест. Аншлаг не сама цель, признается актер, но безусловная радость. В этом зале Аверин уже выступал и счастлив вернуться снова. Тем более с такой важной для него самого театральной работой.
Максим Аверин, народный артист России:
Что мне нравится в Беларуси? Мне нравится, что как будто дома. Тепло. Я сейчас не для камеры говорю это, а потому, что здесь по-другому все. Здесь молоко чище, вода чище и люди, теплые, домашние. Я вчера это испытал. Остаются традиции какие-то, тепло и радость.
Несмотря на поздний час, мероприятия в фестивальном Витебске продолжаются. Шумят концертные площадки и центральные улицы города. Программа мероприятий расписана до поздней ночи.