Правила для таксистов изменились с ноября – поднимутся ли цены? Развеиваем мифы о новом указе

Работать прозрачно, уйти от серых схем и повысить безопасность пассажиров. В Беларуси с 1 ноября для автомобильных перевозчиков нерегулярного сообщения меняются правила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они закреплены указом Президента. В стране создается единый реестр для фирм, которые оказывают транспортные услуги населению. Быть самозанятым в такси уже не получится. Физическим лицам, которые не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, необходимо будет заключить трудовой договор с организацией или ИП. Все это призвано упорядочить работу перевозчиков, однако честно хотят работать не все, во всемирной паутине уже распространяются фейки о нововведениях. Подробности – в сюжете Галины Буро.

Навести порядок в автомобильных перевозках – именно на это направлен указ Президента. Акценты на безопасность пассажиров и пресечение серых схем ведения бизнеса. В Беларуси было возбуждено немало уголовных дел в отношении фирм-однодневок, которые оформлялись на иностранных граждан, располагались по несуществующим адресам и, конечно, не платили налоги. Пока такие компании маневрируют не на дорогах, а в финансовых вопросах – речи о честной конкуренции не идет. Добросовестных перевозчиков вытесняют с рынка, да и потери бюджета исчисляются миллионами рублей. Потому в стране создают «Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении». Сведения о фирмах, водителях, заказах и документации будут как на ладони.

Юрий Костюк, первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Любой пассажир, который будет заказывать транспортное средство либо водителя, который будет управлять этим транспортным средством. Он может проверить, находятся ли водитель и транспортное средство в реестре. Необходимо отметить, что этот период активности можно будет присвоить транспортному средству и водителю в том случае, если они соответствуют требованиям законодательства. И реестр, конечно же, уведомит нашего перевозчика о том, что сроки каких-либо документов на транспортное средство либо разрешительные документы водителя заканчиваются. Это сделано для того, чтобы исключить какие-то неумышленные правонарушения в сфере перевозки пассажиров.

Работать прозрачно, ожидаемо, хотят не все. Дошло до того, что крупные владельцы такси настраивают своих водителей против первоноябрьских новшеств в надежде повернуть указ вспять. В социальных сетях активно обсуждают слухи о повышении цен на такси и якобы запрете для водителя на эксплуатацию машины в нерабочее время. И это тот случай, когда прежде, чем разносить фейки по Интернету, надо сесть и почитать указ. Подобных пунктов там просто нет. С регистрацией в едином реестре тянуть не стоит: пока подача документов бесплатная.

Алексей Михальчик, заместитель начальника – начальник управления автомобильного и весогабаритного контроля транспортной инспекции по Гродненской области:

С 1 ноября у них уже такого права не будет, на бесплатную подачу заявления. У них уже будет обязанность на включение в реестр, предусмотрена пошлина: за одно заявление на транспортное средство – 2 базовые величины, за одно заявление на водителя – 1 базовая величина. Но помимо этой обязанности, наступает административная ответственность в случае выполнения автомобильных перевозок без включения сведений в реестр.