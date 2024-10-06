Всё изменится 1 ноября – как будут работать таксисты в Беларуси?

В Беларуси готовятся ездить по-новому. В нашей стране продолжают формировать реестр автомобильных перевозок в нерегулярном сообщении. До ноября подать документы для включения можно бесплатно. Если проигнорировать нововведение, то такие перевозчики не смогут работать в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кроме этого, в силу вступают и другие новшества, которые в свое время вызвали много вопросов, прежде всего у водителей такси. В основном они и оказывают те самые нерегулярные перевозки. Именно работу в этой сфере хотят чуть больше упорядочить. Ведь разговор идет не только о заработке и комфорте водителей или диспетчеров, хотя это тоже, безусловно, важно, никто эти моменты не сбрасывает со счетов. Но на другой чаше весов безопасность пассажиров. Причем речь о финансовой защищенности в том числе. В любом случае лишний раз рисковать – и своими кровно заработанными – не хочется. Да и, как уверен корреспондент Глеб Прокофьев, который на неделе изучил новые правила, те, кто и раньше таксовал по закону, не собираются сворачивать с этого пути, а вот для «бомбил» нововведения стали палкой в колеса. Жизнь по реестру – смотрите в репортаже.

«Шеф, два счетчика» уже звучит не так актуально. Да и сами таксисты затянуты на профессиональный ручник, как покатят дальше, пока путь, сетуют извозчики, плохо обозреваем. Среди таксистов нынче все разговоры только об одном: как будем работать после 1 ноября, когда правила «игры в шашечки» изменятся. Виталий Кохан свой выбор уже сделал. Продолжит таксовать по закону. И многие его коллеги с ним солидарны.

Виталий Кохан, таксист:

У нас уже большинство ребят, которые работают на вокзале, подготовились к этим правилам, процентов на 70 уже подались в реестр, только осталось машины в реестр, а так у нас все готовы. А вот его коллеге Андрею Варгану с изменениями в законодательстве будто не по дороге. Указ стал палкой в его колеса. Признался, что работать в такси после 1 ноября не будет.

Андрей Варган, таксист:

С этим реестром я не могу взять машину обклеенную и завести детей в сад, в школу, на какие-то соревнования, кружки. То есть меня остановят, меня накажут. Использовать такси в личных нуждах все же можно. Но перед поездкой необходимо «раздеться» – снять брендирование, если оно на магнитах. Кстати, оформление автомобиля – одно из условий, чтобы попасть в реестр. Также в салоне авто должна быть информация о ценах и перевозчике. Соблюдение требований проверяется в режиме онлайн. Ежедневно специалисты Транспортной инспекции рассматривают около полутысячи заявлений.