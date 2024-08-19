В Беларуси организуют встречи по разъяснению отдельных норм указа о перевозке пассажиров

Акцент на безопасность и добросовестную конкуренцию. В Беларуси организуют встречи по разъяснению отдельных норм указа Президента о перевозке пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Одна из них прошла в администрации Первомайского района.

Речь идет о реестре автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Касается он и таксистов, которые работают без расписания и постоянного маршрута. Электронный ресурс объединит информацию обо всех диспетчерах, водителях и машинах. С 1 ноября те перевозчики, сведений о которых не окажется в этой базе данных, работать не смогут. Иностранные диспетчеры в обязательном порядке должны создать на территории Беларуси юридическое лицо.

Юрий Супранович, директор предприятия «Столичный транспорт и связь»:

Поскольку скоро будет реализован реестр в полном объеме и будет уже предусмотрена определенная ответственность перевозчиков, поэтому мы бы не хотели, чтобы это была некая неожиданность, и стараемся максимально донести необходимую информацию до перевозчиков.

Юрий Костюк, первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Главное нововведение – открытость рынка перевозок. То есть любой пассажир, любой диспетчер сможет определить для себя, насколько перевозчик будет соответствовать требованиям безопасности. Мы говорим о том, что рынок станет для всех одинаково удобен и невыгодно должно быть нарушителям.