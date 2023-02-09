Новости Беларуси. Ставка на сельское хозяйство. В Беларуси продолжается строительство новых и модернизация уже существующих ферм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Животноводству в нашей стране уделяется особое внимание, ведь это не только залог обеспечения продовольственной безопасности, но и надежный источник прибыли.

Только в Минской области в 2023 году появится около 30 новых объектов. Многие комплексы будут реконструированы и оснащены оборудованием. Предусмотрена также модернизация предприятий Березинского района.

В хозяйстве «Первомайский» построили современный профилакторий для телят на 200 голов. Условия для молодняка отменные. У каждого собственные апартаменты, есть пять отдельных домиков с допобогревом для новорожденных.

Людмила Ольхина, заведующая молочно-товарным комплексом сельхозпредприятия «Первомайский»:

Создаем улучшенные условия, чтобы получать потом молоко с них. Первые дни у нас, как только рождаются, в течение часа выпаиваются телятки. И под лампу кладем. Вакцинации все делаем.

Юрий Костюк, директор сельхозпредприятия «Первомайский»:

На строительство профилактория было затрачено около 300 тысяч рублей. Из них за счет собственных средств предприятия 100. И 200 были выделены, аванс. Не было профилактория нормального для содержания телят. Соответствующего всем технологическим требованиям. В настоящее время этот профилакторий позволяет, скажем, выращивать телят согласно требованиям ветеринарно-санитарных правил.