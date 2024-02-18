Страшные ДТП с участием маршруток продолжаются! Что изменилось на белорусских дорогах?

На неделе в Витебском районе произошла серьезная авария, в результате которой пострадали 7 человек. ДТП произошло недалеко от деревни Курино на участке трассы, где проезжая часть имеет по одной полосе движения в каждую из сторон. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не успел перестроиться и влетел в попутный МАЗ. В этот раз обошлось без жертв. Пострадавшие отделались травмами разной степени тяжести. Кажется, ну что поделать – на дороге случается всякое. Но вопрос в другом. В ДТП попала маршрутка. Кажется, совсем недавно, после трагедии под Смолевичами, когда в аварии погибли 11 человек, поднимали этот вопрос, причем на самом высоком уровне, как приструнить и водителей такого транспорта, и их владельцев. И у тех, и у других нарушения имеются, причем целый букет. Контроль за безопасностью на дороге усилили. Решили создать единый реестр перевозчиков.

А на неделе пришла новость, что автомобили нелегалов будут конфисковать окончательно и бесповоротно. Об этом заявил представитель Минтранса. Это касается как такси, так и маршруток. В 2023 году Транспортная инспекция впервые применила такую меру – изъяли 280 автомобилей. Но за хорошее поведение их могли вернуть. С 2024 года второго шанса не будет. Можно сказать, слишком строгий подход, мол, лишаем человека возможности заработать на хлеб. Но ведь разговор пролегает не только в финансовой плоскости. В первую очередь за этим стоит попытка сохранить кому-то здоровье, а кому-то даже жизнь. На неделе Константин Герцев снова взялся за автомобильную тему и решил узнать, как изменился дорожный расклад.

Экспресс на тот свет. Пассажиры маршрутки «Мозырь-Гомель» чудом отделались лишь испугом. Водитель-лихач пошел на обгон лесовоза, явно не подрасчитав дистанцию. Куда печальнее завершилась поездка этого микроавтобуса на трассе Минск – Могилев. Лысая резина в гололед и смартфон в руках водителя, как итог – искореженный металл и 5 человек на больничной койке. Два ДТП с разницей в одну неделю. Так, Беларусь подошла к годовщине трагедии под Смолевичами.

Константин Герцев, корреспондент:

Тот самый 9-й километр трассы Р-69, связывающий Смолевичи и деревню Пекалин, именно здесь 20 февраля прошлого года произошла самая крупная автомобильная катастрофа в истории независимой Беларуси. Ответить на извечный вопрос: кто прав, а кто виноват – белорусское общество однозначно не может до сих пор. Кто-то обвинит водителя самосвала, который, зная о его технической неисправности, все-таки вышел на линию, другие не снимают ответственность и с водителя маршрутки, который должным образом не обеспечил безопасность пассажиров и взял больше положенной нормы. Преступная халатность или роковое стечение обстоятельств, унесшее жизни 13 человек? В сентябре 2023 года суд приговорил водителя самосвала к 7 годам лишения свободы, потерпевшими по делу признаны 34 человека.