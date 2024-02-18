Страшные ДТП с участием маршруток продолжаются! Что изменилось на белорусских дорогах?
На неделе в Витебском районе произошла серьезная авария, в результате которой пострадали 7 человек. ДТП произошло недалеко от деревни Курино на участке трассы, где проезжая часть имеет по одной полосе движения в каждую из сторон. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не успел перестроиться и влетел в попутный МАЗ. В этот раз обошлось без жертв. Пострадавшие отделались травмами разной степени тяжести. Кажется, ну что поделать – на дороге случается всякое. Но вопрос в другом.
В ДТП попала маршрутка. Кажется, совсем недавно, после трагедии под Смолевичами, когда в аварии погибли 11 человек, поднимали этот вопрос, причем на самом высоком уровне, как приструнить и водителей такого транспорта, и их владельцев. И у тех, и у других нарушения имеются, причем целый букет. Контроль за безопасностью на дороге усилили. Решили создать единый реестр перевозчиков.
А на неделе пришла новость, что автомобили нелегалов будут конфисковать окончательно и бесповоротно. Об этом заявил представитель Минтранса. Это касается как такси, так и маршруток. В 2023 году Транспортная инспекция впервые применила такую меру – изъяли 280 автомобилей. Но за хорошее поведение их могли вернуть. С 2024 года второго шанса не будет.
Можно сказать, слишком строгий подход, мол, лишаем человека возможности заработать на хлеб. Но ведь разговор пролегает не только в финансовой плоскости. В первую очередь за этим стоит попытка сохранить кому-то здоровье, а кому-то даже жизнь.
На неделе Константин Герцев снова взялся за автомобильную тему и решил узнать, как изменился дорожный расклад.
Экспресс на тот свет. Пассажиры маршрутки «Мозырь-Гомель» чудом отделались лишь испугом. Водитель-лихач пошел на обгон лесовоза, явно не подрасчитав дистанцию. Куда печальнее завершилась поездка этого микроавтобуса на трассе Минск – Могилев. Лысая резина в гололед и смартфон в руках водителя, как итог – искореженный металл и 5 человек на больничной койке. Два ДТП с разницей в одну неделю. Так, Беларусь подошла к годовщине трагедии под Смолевичами.
Константин Герцев, корреспондент:
Тот самый 9-й километр трассы Р-69, связывающий Смолевичи и деревню Пекалин, именно здесь 20 февраля прошлого года произошла самая крупная автомобильная катастрофа в истории независимой Беларуси. Ответить на извечный вопрос: кто прав, а кто виноват – белорусское общество однозначно не может до сих пор. Кто-то обвинит водителя самосвала, который, зная о его технической неисправности, все-таки вышел на линию, другие не снимают ответственность и с водителя маршрутки, который должным образом не обеспечил безопасность пассажиров и взял больше положенной нормы. Преступная халатность или роковое стечение обстоятельств, унесшее жизни 13 человек?
В сентябре 2023 года суд приговорил водителя самосвала к 7 годам лишения свободы, потерпевшими по делу признаны 34 человека.
Юрий Костюк, первый заместитель начальника Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Стили и методы работы мы поменяли, в том числе и при контроле за тяжеловесными, крупногабаритными транспортными средствами. С одной стороны, мы сегодня выявляем нарушения удаленно, этих нарушений мы сегодня видим очень много, принимаем меры определенные, но влияем таким образом на объем нарушений, чтобы его максимально можно было уменьшать.
Сегодня об ужасающей трагедии напоминают лишь немногочисленные цветы и лампадки на той самой обочине дороги, которая, кстати, после ДТП также претерпела изменения.
Далее смотрите в видео.