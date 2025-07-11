Казаков: очень многие историки сейчас говорят, что Лукашенко в некоторых вопросах опережает время

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Что мне в последнее время нравится, если говорить даже о «Славянском базаре», это то, что у нас некоторые события, которые случаются, опять же, по воле Президента, они заставляют каким-то образом людей по-другому смотреть на события прошедших лет. И неважно, это было 20 лет назад, 15 лет назад, 10 лет назад. И я соглашусь с тем, что очень многие историки сейчас говорят, что Александр Григорьевич в некоторых вопросах опережает время. Вот он живет на несколько шагов вперед. Он как бы стремится жить, а мы его догоняем. И те люди, которые его не догнали, вот они как раз таки и пытаются всем рассказывать о том, что мы что-то не так делаем.

Самый простой пример – это история с Тихановским. Просто сегодня в очередной раз я наткнулся на это видео, как эта женщина, которая пыталась быть у нас кандидатом в Президенты, останавливает его, когда он там пытается кому-то что-то махать, ругать. И мне звонят люди, которые совершенно не связаны никаким образом с политикой, для них на самом деле политические мемы в интернете являются своего рода сенсацией. «Ты видел, какие он часы себе купил? Ты видел, что он требует?» Я понимаю, что эта история с тем, чтобы Тихановский уехал в Польшу, он, собственно говоря, стал карикатурой на всю нашу беглую оппозицию, если можно так назвать, и вообще просто беглых врагов. Это люди, которые не успевают жить.

Вот представь, Президент пять лет назад понял, кто он такой, а все остальные сейчас начинают с него смеяться, которые до конца не понимали Президента пять лет назад. Вот мы поняли, пошли за Александром Григорьевичем тогда, след в след, чтобы страну отвоевать. А те, кто пять лет немножко отстают в понимании государственности, только сейчас начинают с Тихановского смеяться. Ты понимаешь, какая скорость у нашего лидера? Она как минимум пятилетняя.