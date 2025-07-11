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Новости по тегу #Юрий Антонов

Лукашенко на «Славянском базаре»: друзья, берегите свою историческую память и традиции
11 июля 2025 05:59

Лукашенко на «Славянском базаре»: друзья, берегите свою историческую память и традиции

Лукашенко: говорят, «Славянский базар» вне политики – нет, это самая главная политика
10 июля 2025 19:46

Лукашенко: говорят, «Славянский базар» вне политики – нет, это самая главная политика

В Витебск приехали кумиры миллионов! Какими событиями запомнился фестивальный день «Славянского базара»?
10 июля 2025 18:12

В Витебск приехали кумиры миллионов! Какими событиями запомнился фестивальный день «Славянского базара»?

Юрий Антонов удостоен специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию»
10 июля 2025 13:52

Юрий Антонов удостоен специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию»

В Витебск прибыл звёздный поезд с участниками фестиваля «Славянский базар»
10 июля 2025 07:34

В Витебск прибыл звёздный поезд с участниками фестиваля «Славянский базар»

Президент поздравил народного артиста России Юрия Антонова с юбилеем
19 февраля 2025 18:20

Президент поздравил народного артиста России Юрия Антонова с юбилеем

На тебе зарабатывают, ты зарабатываешь – это идёт по кругу. Есть ли в Беларуси шоу-бизнес?
21 сентября 2022 17:09

На тебе зарабатывают, ты зарабатываешь – это идёт по кругу. Есть ли в Беларуси шоу-бизнес?

Магомаев, Антонов. Чьи ещё хиты можно будет услышать на концерте советской эстрады возле Ратуши
20 августа 2021 13:31

Магомаев, Антонов. Чьи ещё хиты можно будет услышать на концерте советской эстрады возле Ратуши

Из грандиозной стройки в главный фестивальный бренд Беларуси. Рассказываем историю «Славянского базара»
14 июля 2021 18:21

Из грандиозной стройки в главный фестивальный бренд Беларуси. Рассказываем историю «Славянского базара»

Юрий Антонов показал, как приготовить вкуснейшие блины (и не только в Масленицу)
01 марта 2020 18:01

Юрий Антонов показал, как приготовить вкуснейшие блины (и не только в Масленицу)

Его песни пел весь Советский Союз. Известный композитор Юрий Антонов отмечает юбилей
19 февраля 2020 09:47

Его песни пел весь Советский Союз. Известный композитор Юрий Антонов отмечает юбилей

Юрия Антонова экстренно госпитализировали, музыканту стало плохо в ресторане
19 января 2016 11:42

Юрия Антонова экстренно госпитализировали, музыканту стало плохо в ресторане