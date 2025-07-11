Новости по тегу #Юрий Антонов

«В них – будущее, будущее ваших стран и всего мира, прекрасного в своем культурном многообразии».
Беречь свою историческую память призвал глава государства на церемонии торжественного открытия Международного фестиваля «Славянский базар».
Витебск живет «Славянским базаром»: бессонные ночи, аншлаги в Летнем амфитеатре и прибытие звездного состава. Среди пассажиров поезда василькового цвета – целая плеяда белорусских и зарубежных звезд.
Звезда народного артиста России на аллее стала уже 21-й по счету.
Уже этим вечером в Летнем амфитеатре Витебска торжественно откроется XXXIV Международный фестиваль искусств.
Глава государства выразил уверенность, что творчество Юрия Антонова и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между братскими народами Беларуси и России.
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