Президент поздравил народного артиста России Юрия Антонова с юбилеем

Юбилей сегодня отмечает еще одна легенда: певец, композитор, музыкант, чьи песни стали настоящими шлягерами для многих поколений слушателей. Народного артиста России Юрия Антонова Президент поздравил с 80-летием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваша жизнь неразрывно связана с Беларусью. В нашей стране Вами сделаны первые шаги в большой мир музыкального искусства. Здесь Вас ценят как исключительно талантливого земляка и с нетерпением ждут встреч с любимым артистом.

Глава государства выразил уверенность, что творчество Юрия Антонова и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между братскими народами Беларуси и России.