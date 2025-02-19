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Президент поздравил народного артиста России Юрия Антонова с юбилеем

19 февраля 2025 18:20
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Юбилей сегодня отмечает еще одна легенда: певец, композитор, музыкант, чьи песни стали настоящими шлягерами для многих поколений слушателей. Народного артиста России Юрия Антонова Президент поздравил с 80-летием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваша жизнь неразрывно связана с Беларусью. В нашей стране Вами сделаны первые шаги в большой мир музыкального искусства. Здесь Вас ценят как исключительно талантливого земляка и с нетерпением ждут встреч с любимым артистом.

Глава государства выразил уверенность, что творчество Юрия Антонова и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между братскими народами Беларуси и России.

# Александр Лукашенко # Юбилей # Юрий Антонов

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