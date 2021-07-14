Из грандиозной стройки в главный фестивальный бренд Беларуси. Рассказываем историю «Славянского базара»

Новости Беларуси. На сцене Летнего амфитеатра шоу на льду. Неофициально форум открывается симфонической рок-феерией – увертюрой «Огонь и лед». На сцену вышли артисты танцующего симфонического оркестра вместе с санкт-петербургским балетом на льду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это сейчас «Славянский базар» – бренд страны, а в 1990-х фестиваля могло не стать вовсе. Но этому объединяющему народы и страны празднику суждено было вырасти в достояние и гордость нашей страны. В 1995-м из международного музыкального он стал фестивалем искусств. В этом же году форум посетил Президент и взял его под свой патронат. История фестиваля в репортаже Виктора Пралича. А вы знали, почему «Славянский базар» в Витебске назвали именно так? 1988 год. В центре Витебска в овраге разворачивается грандиозная стройка. Город должен принять фестиваль всесоюзной песни. К празднику на несколько месяцев возвели концертный зал под открытым небом. Мастера не подвели, а в качестве награды стали зрителями первого в истории Летнего амфитеатра концерта.

После здесь звучали аккорды Всесоюзного фестиваля польской песни. Витебск принимал его впервые. А уже в 1992 году свою историю начал создавать первый международный тогда еще просто музыкальный фестиваль «Славянский базар».

Публика настолько была предана своим кумирам, что даже под зонтами сидела на часовых концертах. И к 15-летию над Летним амфитеатром возвели крышу, надстроили этажи с гримерками и кафе.

Сегодня это уже история, которая бережно хранится и с каждым годом обновляется в «Духовском круглике». На фото – все моменты: от бумажных декораций сцены до артистов мировой величины.

Запечатлен здесь и момент встречи трех президентов: Беларуси, России и Украины. Эти страны стояли у истоков форума, объединяющего народы, культуры и традиции. Фестиваль таким и остался. На нем не было только что гостей из Антарктиды. Именитые гости, подробности закулисной жизни. Что покажет выездная студия СТВ со «Славянского базара»? За годы существования фестиваля его посетили представители более чем 70 стран и пяти континентов.