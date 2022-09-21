На тебе зарабатывают, ты зарабатываешь – это идёт по кругу. Есть ли в Беларуси шоу-бизнес?

Селебрити, звезды шоу-бизнеса, актеры и телеведущие. Их преследуют папарацци и фанаты, а толпы поклонников готовы буквально разорвать на части от огромной любви. Безусловно, популярность имеет много преимуществ, но и недостатков тоже. Известному человеку порой трудно уединиться и вести привычный образ жизни. О том, легко ли быть публичным, что испытывает человек, когда его узнают на улице, и как реагировать на хейт, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Специальные агентства ведут социальные сети и придумывают инфоповоды, на которые ведутся подписчики Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Давайте не будем забывать, что есть даже специальные агентства, которые ведут социальные сети очень популярных людей, придумывают те самые инфоповоды, на которые, используя сленг, ведутся подписчики. Белорусские артисты пользуются таким, скажем так, не совсем честным методом продвижения?

Наталья Кудрина, певица:

Нет, наши белорусские артисты все очень честные. Это через настоящее, реальная жизнь, все мы это ведем сами. У нас нет специалистов.

Александр Меженный, ведущий программы «Новое утро»:

Мне кажется, что если какой-то артист начнет сейчас очень бурно кричать о себе в том контексте, про который вы говорите – придуманные какие-то вещи, то, мне кажется, что он больше от этого негатива хлебнет, чем позитива. Вообще, на самом деле, есть у нас шоу-бизнес? У нас нет шоу-бизнеса. Не в том плане, что у нас нет шоу или, допустим, бизнеса. Наша общая кухня – это скорее такое домашнее, квартирное, душевное мероприятие с хорошими людьми. Шоу-бизнес – это когда на тебе зарабатывают, ты зарабатываешь, и все это идет так по кругу. Это такая машина. У нас все как-то по-душевному, по-семейному, по-домашнему. Если в этой семейной, домашней атмосфере возникнет какая-то картина, когда кто-то начинает слишком бурно себя выражать еще в каких-то негативных вещах, то просто реально могут прийти и проверить, все ли у тебя нормально с головой. Поэтому, мне кажется, что не все методы действуют. «Только таким образом можно стать звездой»

Александр Меженный:

Единственное, что мы недооцениваем своего качества работы. У нас действительно лучшие артисты, ведущие, лучшее телевидение, я не побоюсь этого слова. Но мы все время должны заслужить право считаться звездой, только уехав туда. Наши ребята, которые работают там, в том числе Юрий Антонов, которые уехали, засветились – только таким образом можно стать звездой, условно говоря. Это проблема не Юрия Антонова, не Натальи – это общее. Наталья Кудрина:

Это не наша абсолютно проблема, всего социума. Александр Меженный:

Да, это общая проблема. Та же самая ситуация у ирландцев с англичанами. В общем, в принципе, все в мире в этом вопросе абсолютно одинаково.

Дмитрий Куприянюк, «Минчанин года-2022»:

Я поддержу. У российских артистов, это я знаю на 100 %, не буду говорить сейчас, наверное, некорректно фамилии тех или иных звезд, за страницей Instagram стоит целый штат людей. Это не один, не два человека, которые утром должны выкладывать определенный контент, работать со зрителями от лица той или иной звезды. Поэтому, мне кажется, наши звездочки более скромны и, наверное, честны перед самим собой. У нас все по-честному – мы приезжаем, выкладываемся, работаем