В Витебск прибыл звёздный поезд с участниками фестиваля «Славянский базар»

Главное культурное событие лета, которого с нетерпением ждут не только белорусы, но и гости нашей страны. Уже этим вечером в Летнем амфитеатре Витебска торжественно откроется XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но позывные фестиваля уже слышны на перроне. Ранним утром на станцию прибыл фестивальный звездный поезд. Среди пассажиров – артисты белорусской и российской эстрады, кумиры миллионов слушателей и музыканты разных жанров. Хедлайнеров встретили многочисленные журналисты. Артисты не скрывают. Они с нетерпением ждали фестиваля и возможности выйти на гостеприимную витебскую сцену. И несмотря на погодные сюрпризы, готовы зажигать.

Иван Дятлов, певец:

Мы ждем этого каждый год! И сегодня такая хорошая погода, и вообще, мне кажется, этим летом Витебску очень повезло с погодой, все будет встречать «Славянский базар» жарко.