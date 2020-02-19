Его песни пел весь Советский Союз. Известный композитор Юрий Антонов отмечает юбилей

Новости России. Юбилей празднует народный артист России Юрий Антонов. Известного композитора и музыканта с 75-летием поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что оставаясь на протяжении многих лет признанным мэтром современной эстрады, Юрий Антонов внёс неоценимый вклад в развитие музыкального искусства.

Рождённый в Ташкенте в семье военных, детство Антонов провёл в Молодечно. Здесь окончил музыкальное училище, дальнейшие творческие шаги он делал в Минске. Одно время, в созданном им вокально-инструментальном ансамбле, гитаристом работал Владимир Мулявин. Затем – Москва. И в начале 80-х – песни Юрия Антонова превзошли по популярности даже хиты тогдашних звезд первой величины.

«Море, море», «Я вспоминаю», «Белый теплоход», «От печали до радости». Эти песни тогда пел весь Советский Союз. Сегодня дискография артиста насчитывает более 50 альбомов.