Прямой эфир

Его песни пел весь Советский Союз. Известный композитор Юрий Антонов отмечает юбилей

19 февраля 2020 09:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Юбилей празднует народный артист России Юрий Антонов. Известного композитора и музыканта с 75-летием поздравил Президент Беларуси.   

Александр Лукашенко подчеркнул, что оставаясь на протяжении многих лет признанным мэтром современной эстрады, Юрий Антонов внёс неоценимый вклад в развитие музыкального искусства.   

Его песни пел весь Советский Союз. Известный композитор Юрий Антонов отмечает юбилей-1

Рождённый в Ташкенте в семье военных, детство Антонов провёл в Молодечно. Здесь окончил музыкальное училище, дальнейшие творческие шаги он делал в Минске.

Одно время, в созданном им вокально-инструментальном ансамбле, гитаристом работал Владимир Мулявин. Затем – Москва. И в начале 80-х – песни Юрия Антонова превзошли по популярности даже хиты тогдашних звезд первой величины.

Его песни пел весь Советский Союз. Известный композитор Юрий Антонов отмечает юбилей-4

«Море, море», «Я вспоминаю», «Белый теплоход», «От печали до радости». Эти песни тогда пел весь Советский Союз. Сегодня дискография артиста насчитывает более 50 альбомов.

Его песни пел весь Советский Союз. Известный композитор Юрий Антонов отмечает юбилей-7

У Юрия Антонова немало наград. За вклад в укрепление культурных связей между Беларусью и Россией он удостоен и ордена Франциска Скорины. При жизни увековечен музыкант и во вселенском масштабе: одной из звёзд в созвездии Рыб присвоено его имя.   

# Музыка # Юрий Антонов # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зоран Миланович вступил в должность президента Хорватии
18 февраля 2020 14:10

Зоран Миланович вступил в должность президента Хорватии

Беспилотник открыл огонь по мирным жителям в Афганистане
18 февраля 2020 14:04

Беспилотник открыл огонь по мирным жителям в Афганистане

Пожар вспыхнул в торговом центре в Баку. 10 человек пострадали
18 февраля 2020 11:59

Пожар вспыхнул в торговом центре в Баку. 10 человек пострадали