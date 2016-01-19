Юрия Антонова экстренно госпитализировали, музыканту стало плохо в ресторане

Новости России. 70-летний певец и композитор почувствовал себя плохо во время ужина с друзьями в ресторане. Приятели вызвали скорую.
Прибывшие медики доставили Юрия Антонова в одну из московских больниц.
В ряде СМИ сразу же появилась информация, что у музыканта подозревают инфаркт, однако эту информацию опроверг сам Антонов.
Юрий Антонов (в интервью ТАСС):
Чувствую себя ничего. Мы сидели в ресторане, покушали, видимо, отравился. Сейчас я в больнице. Что будет дальше, пока не знаю.
Как сообщили в учреждении здравоохранения, жизнь народного артиста России вне опасности, его состояние стабилизировалось.
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