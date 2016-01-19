Юрия Антонова экстренно госпитализировали, музыканту стало плохо в ресторане

Новости России. 70-летний певец и композитор почувствовал себя плохо во время ужина с друзьями в ресторане. Приятели вызвали скорую.

Прибывшие медики доставили Юрия Антонова в одну из московских больниц.

В ряде СМИ сразу же появилась информация, что у музыканта подозревают инфаркт, однако эту информацию опроверг сам Антонов.



Юрий Антонов (в интервью ТАСС):

Чувствую себя ничего. Мы сидели в ресторане, покушали, видимо, отравился. Сейчас я в больнице. Что будет дальше, пока не знаю.

Как сообщили в учреждении здравоохранения, жизнь народного артиста России вне опасности, его состояние стабилизировалось.