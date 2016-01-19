Прямой эфир

Юрия Антонова экстренно госпитализировали, музыканту стало плохо в ресторане

19 января 2016 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 70-летний певец и композитор почувствовал себя плохо во время ужина с друзьями в ресторане. Приятели вызвали скорую.

Прибывшие медики доставили Юрия Антонова в одну из московских больниц.

В ряде СМИ сразу же появилась информация, что у музыканта подозревают инфаркт, однако эту информацию опроверг сам Антонов.

Юрий Антонов (в интервью ТАСС):
Чувствую себя ничего. Мы сидели в ресторане, покушали, видимо, отравился. Сейчас я в больнице. Что будет дальше, пока не знаю.

Как сообщили в учреждении здравоохранения, жизнь народного артиста России вне опасности, его состояние стабилизировалось.

Что стало после того, как Юрий Антонов выкуривал по три пачки сигарет в день? 10 фактов из жизни легендарного композитора здесь

# происшествия # Отравления # Юрий Антонов

Другие новости рубрики

Все новости
На востоке Франции при сходе лавины погибла группа военных
19 января 2016 06:51

На востоке Франции при сходе лавины погибла группа военных

Серия терактов в Турции: в результате взрыва в школе один человек погиб
18 января 2016 17:03

Серия терактов в Турции: в результате взрыва в школе один человек погиб

Пропавшего 5-летнего мальчика в Ошмянах нашли в канализационном колодце
18 января 2016 15:01

Пропавшего 5-летнего мальчика в Ошмянах нашли в канализационном колодце