В Витебск приехали кумиры миллионов! Какими событиями запомнился фестивальный день «Славянского базара»?
Новости из Витебска разлетаются по всему миру. Для освещения мероприятий аккредитованы свыше полутысячи журналистов из 9 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим утром в Концертном зале «Витебск» торжественно открыли международный пресс-центр, для представителей СМИ создали все необходимые условия.
Кстати, полсотни заявок на аккредитацию поступило от блогеров. Всего же в 2025 году васильковый форум объединил гостей и участников из 44 стран. А безвизовый въезд при наличии билета на концерты открыт для туристов из более чем 70 государств.
Но больше всего на «Славянке» ждут главных героев праздника – любимых артистов. Ранним утром на станцию прибыл фестивальный звездный поезд. Среди пассажиров – артисты белорусской и российской эстрады, кумиры миллионов слушателей и музыканты разных жанров. Хедлайнеров встретили многочисленные журналисты и поклонники.
Каждый день наполнен яркими событиями. За ними следит Марина Кишкурно.
Витебск живет «Славянским базаром»: бессонные ночи, аншлаги в Летнем амфитеатре и прибытие звездного состава. Среди пассажиров поезда василькового цвета – целая плеяда белорусских и зарубежных звезд. Читайте здесь.
Доброе утро.
Новости со «Славянского базара» разлетаются по миру. О Витебске и главном музыкальном событии лета будут рассказывать на итальянском, китайском и многих других языках. На фестивале искусств работают журналисты из более чем четырех десятков зарубежных изданий. Еще полсотни заявок на аккредитацию поступило от блогеров. Тонны контента, километры интервью и миллионы просмотров.
«Славянский базар» – это наше национальное достояние.
Куда бы ни пошел, везде интересно. Что-то продают, что-то рассказывают. Очень интересно.
34-й Международный фестиваль искусств еще до официального открытия претендовал на звание рекордного. Если в цифрах: более 7 тысяч участников и гостей со всего мира, фестивальный безвиз для граждан 71 страны. Сегодня «Славянский базар» – белорусская творческая визитная карточка. И это тот случай, когда форум искусств работает не только на имидж страны, но и на экономику города и региона.
Субботин про «Славянский базар»: фестиваль коммерчески окупаемый. Подробности.
Фестивальный день наполнен яркими красками. На аллее у Летнего амфитеатра зажглась новая 21-я звезда – в честь Юрия Антонова. Один из самых знаменитых выпускников Молодечненского музучилища признается: получить столь высокое признание на витебской земле – особая честь.
Юрий Антонов, народный артист России:
Я помню, когда все три славянских народа праздновали этот праздник. Я помню этот «Славянский базар», я помню много чего и надеюсь на то, что все вернется к тем прекрасным временам.
Многочисленные выставки, театральные постановки и творческие состязания – все это в программе фестиваля. Национальная Библиотека Беларуси и Витебская областная библиотека представили передвижной выставочный проект «Роль народов СССР в Великой Победе». В экспозиции уникальные и не опубликованные ранее документы, фотоматериалы, открытки и марки времен Великой Отечественной.
Елена Богдан, заместитель государственного секретаря Союзного государства:
Сегодня 80 лет – это уже жизнь человека. И очень мало осталось тех, кто действительно сегодня видел своими глазами войну и кто помнит, что там было. И очень быстро идет война за умы нашей молодежи. Это касается не только Беларуси и России, это во всем мире. И тот реваншизм, о котором мы очень часто говорим, он налицо сегодня. Поэтому сегодня усилия начиная с наших глав государств, которые задают фактически тон всей нашей работе в рамках Союзного государства.
Чтобы праздник прошел без происшествий, милиция и военнослужащие внутренних войск несут службу в усиленном варианте. Их задача – обеспечить безопасность жителей и гостей города.
Иван Кубраков, министр внутренних дел:
Мы всегда анализируем охрану общественного порядка в предыдущий год. То есть проходят мероприятия, мы анализируем, какие были проблемы, вопросы. Самое главное, анализируем предложения граждан, которые поступают в ходе охраны общественного порядка, в том числе и на пунктах пропуска. Используется сегодня, что касается технических новинок, республиканская система мониторинга, умные камеры.
Сегодня же МВД запустило свой традиционный фестивальный проект «За безопасность – вместе!». На каждой тематической площадке свои фишки. На локации ГАИ, например, стартовали с забега в ползунках. Внутренние войска встречали гостей выступлениями бойцов спецподразделений, а Департамент охраны презентовал программу со служебными собаками.
Витебск продолжает наслаждаться фестивальным настроением. Впереди еще много ярких событий и запоминающихся встреч. Завтра на «Славянском базаре» стартуют Дни Союзного государства.
Подробности в видео.