В Витебск приехали кумиры миллионов! Какими событиями запомнился фестивальный день «Славянского базара»?

Новости из Витебска разлетаются по всему миру. Для освещения мероприятий аккредитованы свыше полутысячи журналистов из 9 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим утром в Концертном зале «Витебск» торжественно открыли международный пресс-центр, для представителей СМИ создали все необходимые условия. Кстати, полсотни заявок на аккредитацию поступило от блогеров. Всего же в 2025 году васильковый форум объединил гостей и участников из 44 стран. А безвизовый въезд при наличии билета на концерты открыт для туристов из более чем 70 государств. Но больше всего на «Славянке» ждут главных героев праздника – любимых артистов. Ранним утром на станцию прибыл фестивальный звездный поезд. Среди пассажиров – артисты белорусской и российской эстрады, кумиры миллионов слушателей и музыканты разных жанров. Хедлайнеров встретили многочисленные журналисты и поклонники. Каждый день наполнен яркими событиями. За ними следит Марина Кишкурно. Витебск живет «Славянским базаром»: бессонные ночи, аншлаги в Летнем амфитеатре и прибытие звездного состава. Среди пассажиров поезда василькового цвета – целая плеяда белорусских и зарубежных звезд. Читайте здесь.

Доброе утро. Новости со «Славянского базара» разлетаются по миру. О Витебске и главном музыкальном событии лета будут рассказывать на итальянском, китайском и многих других языках. На фестивале искусств работают журналисты из более чем четырех десятков зарубежных изданий. Еще полсотни заявок на аккредитацию поступило от блогеров. Тонны контента, километры интервью и миллионы просмотров.

«Славянский базар» – это наше национальное достояние.

Куда бы ни пошел, везде интересно. Что-то продают, что-то рассказывают. Очень интересно. 34-й Международный фестиваль искусств еще до официального открытия претендовал на звание рекордного. Если в цифрах: более 7 тысяч участников и гостей со всего мира, фестивальный безвиз для граждан 71 страны. Сегодня «Славянский базар» – белорусская творческая визитная карточка. И это тот случай, когда форум искусств работает не только на имидж страны, но и на экономику города и региона. Субботин про «Славянский базар»: фестиваль коммерчески окупаемый. Подробности.

Фестивальный день наполнен яркими красками. На аллее у Летнего амфитеатра зажглась новая 21-я звезда – в честь Юрия Антонова. Один из самых знаменитых выпускников Молодечненского музучилища признается: получить столь высокое признание на витебской земле – особая честь. Юрий Антонов, народный артист России:

Я помню, когда все три славянских народа праздновали этот праздник. Я помню этот «Славянский базар», я помню много чего и надеюсь на то, что все вернется к тем прекрасным временам. Многочисленные выставки, театральные постановки и творческие состязания – все это в программе фестиваля. Национальная Библиотека Беларуси и Витебская областная библиотека представили передвижной выставочный проект «Роль народов СССР в Великой Победе». В экспозиции уникальные и не опубликованные ранее документы, фотоматериалы, открытки и марки времен Великой Отечественной.

Елена Богдан, заместитель государственного секретаря Союзного государства:

Сегодня 80 лет – это уже жизнь человека. И очень мало осталось тех, кто действительно сегодня видел своими глазами войну и кто помнит, что там было. И очень быстро идет война за умы нашей молодежи. Это касается не только Беларуси и России, это во всем мире. И тот реваншизм, о котором мы очень часто говорим, он налицо сегодня. Поэтому сегодня усилия начиная с наших глав государств, которые задают фактически тон всей нашей работе в рамках Союзного государства.