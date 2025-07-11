Лукашенко на «Славянском базаре»: друзья, берегите свою историческую память и традиции

Особенно в последние годы глава государства уделяет внимание на фестивале не только вопросам культуры, но и актуальным глобальным темам. Не стал исключением и этот год: он проходит под знаком 80-летия Великой Победы, и в этом контексте особо звучат слова о мире: ведь белорусы знают, как легко его потерять.

Сохранить свою самобытность, культуру и традиции в век глобальных перемен белорусов призвал Президент. С такими важными словами Александр Лукашенко обратился к согражданам на церемонии торжественного открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этот праздничный вечер не буду говорить о страшной цене Великой Победы. И о том, сколько в той войне погибло талантливых людей и сколько не появилось на свет…

Скажу только, какой ущерб нанесли оккупанты нашему культурному белорусскому наследию. Это длинный список из десятков тысяч реликвий, среди которых сакральный крест Евфросинии Полоцкой, коллекция слуцких поясов, старинные иконы и книги. В них – история белорусской земли и наша идентичность.

Лишь малая часть этих ценностей вернулась в Беларусь после войны. Это настоящий культурный геноцид. Стремление уничтожить наследие народа, лишить его основы. Поэтому, уважаемые наши друзья, берегите свою историческую память, берегите традиции. В них – будущее, будущее ваших стран и всего мира, прекрасного в своем культурном многообразии.

Сегодня «Славянский базар» продолжает традицию культурного диалога, собирая в гостеприимном Витебске сотни артистов и тысячи зрителей из разных стран. И каждый год здесь царит атмосфера дружбы и уважения.